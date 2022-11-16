Українцям рекомендують шукати роботу у західних областях: ТОП-3 регіонів із найвищою зарплатою

Найбільшу зарплату можна отримати у Тернопільській області

З початку російської агресії проти України понад 14 мільйонів українців залишили свої рідні місця, що стало одним із чинників зміни попиту на працевлаштування у різних регіонах України.

Оскільки найбільше внутрішніх переселенців сьогодні живуть у Києві та східних регіонах, з погляду конкуренції найкраще шукати роботу у західних регіонах країни, де до того ж найвища зарплатня. Про це йдеться в аналітиці сервісу Olx.

При цьому, за даними Міністерства економіки України, із 725 переміщених підприємств найбільше їх виявилося у Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях, що викликало зростання оголошень з боку роботодавців на Заході країни з початку року на 71%.

Станом на жовтень у цьому регіоні найбільше шукали:

продавців із середньою заробітною платою 18 тисяч гривень;

водіїв, — за таку роботу можна отримувати 31 тисячу гривень;

менеджерів із продажу із зарплатою 17,5 тисячі гривень;

швачок та кравців із середньою заробітною платою 30 тисяч гривень;

кухарів — за таку роботу роботодавці готові платити 18 тисяч гривень.

За даними сервісу, у жовтні лідерами за кількістю оголошень про роботу були саме західні регіони – Львівська область (3484 оголошення), Хмельницька (1886 оголошень) та Чернівецька (1479 оголошень).

Щоправда, найвищу зарплату роботодавці пропонують у Тернопільській області – в середньому 27 тис. грн, потім йде Волинська – 25,5 тис. грн, і Чернівецька область – 24 тис. грн.

Водночас приблизно 20% роботодавців планують скорочувати своїх працівників у найближчі 6 місяців.