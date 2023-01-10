Вера в деньги: зачем бизнесмен Игорь Сало финансирует очаги русской церкви в Украине

Украина постепенно движется к полному запрету религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Хотя отдельные бизнесовые и политические деятели, тесно связанные с Кремлем, долгое время поддерживают УПЦ МП и способствуют распространению среди верующих пророссийской пропаганды. Один из таких деятелей – украинский бизнесмен Игорь Сало

Украина постепенно очищается от внутренних врагов и коллаборантов. В частности, и тех, кто работал под прикрытием религиозных организаций. Речь об очагах Украинской православной церкви Московского патриархата. Многочисленные священнослужители из которых постоянно ведут среди верующих пророссийскую агитацию, поют молебны за процветание страны-агрессора и размещают триколоры и литературу , направленную на разжигание ненависти к Украине.

Начиная с полномасштабного вторжения, влияние УПЦ МП в Украине существенно уменьшилось. Дошло до того, что здания Киево-Печерской лавры вернулись в распоряжение государства . А во Львове, например, еще в июне 2022 года запретили деятельность Московского патриархата на территории города.

Конечно, священнослужители УПЦ МП не согласны с ограничением собственной деятельности. К примеру, в защиту пророссийского религиозного сообщества Львовщины в мае 2022 года выступил митрополит Львовский и Галицкий Филарет. В обращении он указал на то, что отдельные священники подвергаются нападениям или становятся объектами внимания со стороны СБУ.

Митрополит Львовский и Галицкий Филарет

— Молчаливое согласие руководства области на нарушение прав религиозных общин Львовской епархии УПЦ приводит к разжиганию религиозной розни, что несет реальную угрозу жизни и здоровью верующим и священнослужителям. Досадно, что на территории Галиции, где исповедуются европейские принципы бытия общества, происходят преследования по религиозному признаку, без каких-либо законных оснований запрещают людям молиться, закрывают, забирают или сжигают церкви, — добавил митрополит.

Тогда Филарету ответил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Чиновник заверил, что противоправные действия в отношении деятелей УПЦ МП должны быть расследованы. Но указал, что такие настроения во Львовской области появились не случайно.

— Украинцы имеют полное право задавать вопросы существования в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора и в стране, которая развязала против нас войну и убила десятки тысяч мирных жителей. Общины же Львовской епархии УПЦ (МП) как раз и являются такими, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора, — отметил Козицкий.

Архиепископ Филарет: казначей Киево-Печерской лавры и друг влиятельных бизнесменов

Фигуру митрополита Львовского и Галицкого Филарета мы упомянули не случайно. Активный поборник русской церкви во Львовской области, в миру Сергей Кучеров, очень тесно связан с "русским миром", доктрины которого несет в массы верующих УПЦ МП.

Родился Кучеров в Киеве. Однако некоторое время жил в Целинограде (ныне — Астана, Казахстан), а вот учиться в семинарии поехал в Москву. В 1996 году причислен к братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В том же году настоятель храма архимандрит Павел постриг Кучерова в монахи с именем Филарет.

Уже в 1997 году молодой священнослужитель стал казначеем Лавры, будучи на этом посту до 2001 года. То есть через руки Сергея Кучерова проходили все финансы, которые поступали в один из крупнейших христианских центров УПЦ Московского патриархата в Украине. А это десятки миллионов долларов ежегодно.

Следует упомянуть и то, под чьим руководством работал Филарет. Настоятель Лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) имеет очень насыщенную биографию. Как и Филарет, священнослужитель учился в Москве, с которой его до сих пор связывают дружеские отношения. С 2008-го по 2014 год был депутатом Киевского горсовета от Партии регионов, практически не посещая сессии, но умело голосуя за нужные решения.

Кроме того, Павел не раз высказывал пророссийские мысли и взгляды. То он осуждал активистов Евромайдана, то признавал Крым российским, то выступал против автокефалии Православной церкви Украины.

Отдельно стоит отметить "любовь" владыки к журналистам, время от времени публикующим материалы о небедной жизни священнослужителей Киево-Печерской лавры. Особенно об автопарке религиозных деятелей. В частности, о "Мерседесе" самого Павла, из-за чего митрополит получил прозвище "Паша-Мерседес".

- Да, ездим на автомобилях, у меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего подобного. Мне сегодня упрекают: "Вы ездите даже по лавре!" Но мне почти пятьдесят лет, сахарный диабет, суставы болят, — оправдывался в свое время Павел.

Даже с началом большой войны в Украине митрополит Павел не осудил российскую военную агрессию. Рассказывая, что украинцы "не прислушались к предупреждениям", поэтому сами виноваты в ситуации. Ранее пророссийский деятель называл президента Украины Владимира Зеленского виновником войны в Донбассе.

Хотя что можно ожидать от человека, который много раз встречался с главой России Владимиром Путиным. И не просто среди людей, а непосредственно лицом к лицу, с улыбками и рукопожатием.

Митрополит Павел не раз встречался с российским диктатором Путиным

Общаясь с такими "духовными наставниками", Филарет не мог не стать носителем пророссийских идей. Поэтому в 2018 году Сергей Кучеров был занесен в базу сайта "Миротворец" за действия "против нацбезопасности Украины", ведь священнослужитель не поддерживал предоставление автокефалии Православной церкви Украины и публично осуждал такие действия. Тем не менее в 2019 году Филарет был возведен в сан митрополита. Литургию в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Филарет и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

Владыку Онуфрия тоже трудно назвать сторонником независимости Украины. Полномасштабное вторжение России деятель не осуждает. Но даже во времена большой войны, летом прошлого года, чуть ли не с объятиями встречал в Лавре российских пленных террористов. А еще даже после начала Россией боевых действий в Донецкой и Луганской областях не раз встречался с патриархом Кириллом, соратником президента Путина и остального российского военно-политического руководства.

Митрополит Онуфрий и российский патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл и министр обороны РФ Шойгу

Теневой спонсор РПЦ в Украине?

Но вернемся к митрополиту Львовскому и Галицкому Филарету, годы становления которого как священнослужителя УПЦ Московского патриархата прошли в Киево-Печерской лавре. Будучи казначеем комплекса, Сергей Кучеров стал доверенным лицом вышеупомянутого владыки Павла. И познакомился с украинским бизнесменом с российским паспортом Игорем Сало. Именно многомиллионные "пожертвования" крупного бизнеса обеспечивали безбедную жизнь руководства Лавры и позволяли священнослужителям передавать "дань" в Москву.

Российский паспорт Игоря Сало

Игорь Сало, невзирая на наличие российского паспорта, о котором сообщали СМИ, всю жизнь живет в Украине, но смог наладить связи в политикуме как Украины, так и России.

В частности, взяв в кумовья Игоря Бакая , руководившего Государственным управлением делами во времена президентства Кучмы, Сало подружился с бывшим президентом РФ, украинофобом Дмитрием Медведевым, который тоже является кумом Бакая.

Кум Дмитрия Медведева и Игоря Сало Игорь Бакай

Также, по информации СМИ, Сало якобы имеет отношение к так называемым "харьковским соглашениям", подписанным Украиной и Россией в 2010 году. По документу срок пребывания Черноморского флота РФ на базе в Севастополе продлился с 2017-го до 2042 года. В настоящее время Государственное бюро расследований объявило в международный розыск двух министров правительства Николая Азарова – экс-министра юстиции Александра Лавриновича и его коллегу из МИД Константина Грищенко. Их подозревают в государственной измене именно из-за участия в подписании губительного для Украины документа. К Сало по этому поводу у правоохранителей вопросов не возникало.

Владимир Сало (справа) (фото «Схем»)

Кроме того, после вторжения российской армии на Донетчину и Луганщину в 2014 году Игорь Сало активно участвовал в незаконном обороте украинского угля. Об сделках в свое время писали немало украинских СМИ, в частности, "Экономическая правда". По данным СМИ, против самого Сало были возбуждены дела о теневой торговле углем. На шахте "Краснолиманская" уголь закупался по значительно заниженным ценам, а впоследствии государство покупало его по значительно завышенной цене.

Львовская квартира для митрополита Филарета

Вероятно, бизнесмен Игорь Сало материально помогал и митрополиту Львовскому и Галицкому Филарету. Священнослужитель, который за высказывание против автокефалии ПЦУ попал в базу "Миротворца", а ныне пытается сохранить влияние русской церкви на западе Украины, является владельцем различных материальных благ неизвестного происхождения. В частности, владеет несколькими авто и двумя квартирами по 92 квадрата в Киеве и Львове .

Апартаменты Сало во Львове

Полномасштабное вторжение России митрополит осуждать не торопился. Даже несмотря на то, что атаки террористов на Львовскую область произошли еще в первый день большой войны, 24 февраля 2022 года, когда захватчики обстреляли три воинские части региона.

"Прозрел" митрополит Филарет лишь 13 марта, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по Яворивскому военному полигону на Львовщине. В результате террористической атаки, по официальным данным, погибли 35 человек, а ранения получили 134. В тот же день Филарет обратился к верующим , назвав действия россиян "сатанинским безумием" и "геноцидом украинцев". При этом даже поняв, какие беды несет с собой Россия, священнослужитель продолжает защищать деятельность очагов РПЦ в Украине.

ТЭЦ-5 в Харькове после обстрела

Вероятно, что и Сергей Кучеров (Филарет), и остальные деятели УПЦ МП действовали бы менее активно, если бы представителей русской церкви и дальше не финансировали теневые "благотворители" вроде бизнесмена Игоря Сало. Который до сих пор не попал под прицел правоохранителей или санкции СНБО. Хотя для этого давно есть все основания.