Віра у гроші: навіщо бізнесмен Ігор Сало фінансує осередки російської церкви в Україні

Україна поступово рухається до повної заборони релігійних організацій, пов’язаних із Російською православною церквою. Хоча окремі бізнесові та політичні діячі, тісно пов’язані з Кремлем, тривалий час підтримують УПЦ МП та сприяють поширенню серед вірян проросійської пропаганди. Один з таких діячів — український бізнесмен Ігор Сало.

Україна поступово очищується від внутрішніх ворогів та колаборантів. Зокрема, і тих, котрі працювали під прикриттям релігійних організацій. Мова про осередки Української православної церкви Московського патріархату. Численні священнослужителі з яких постійно ведуть серед вірян проросійську агітацію, співають молебні за процвітання країни-агресорки та розміщують триколори та літературу , спрямовану на розпалювання ненависті до України.

Починаючи від повномасштабного вторгнення, вплив УПЦ МП в Україні суттєво зменшився. Дійшло до того, що будівлі Києво-Печерської лаври повернулися у розпорядження держави . А у Львові, наприклад, ще у червні 2022 року заборонили діяльність Московського патріархату на території міста.

Звісно ж, священнослужителі УПЦ МП не погоджуються з обмеженням власної діяльності. Наприклад, на захист проросійської релігійної спільноти Львівщини у травні 2022 року виступив митрополит Львівський і Галицький Філарет. У зверненні він вказав на те, що окремі священники зазнають нападів або ж стають об’єктами уваги з боку СБУ.

Митрополит Львівський і Галицький Філарет

— Мовчазна згода керівництва області на порушення прав релігійних громад Львівської єпархії УПЦ призводить до розпалювання релігійної ворожнечі, що несе реальну загрозу життю та здоров’ю віруючим і священнослужителям. Прикро, що на теренах Галичини, де сповідуються європейські принципи буття суспільства, вчиняються переслідування за релігійною ознакою, без будь-яких законних підстав забороняють людям молитися, зачиняють, забирають або спалюють церкви, — додав митрополит.

Тоді Філарету відповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Посадовець запевнив, що протиправні дії відносно діячів УПЦ МП мають бути розслідувані. Але вказав, що такі настрої на Львівщині з’явилися не випадково.

— Українці мають повне право ставити питання щодо існування в Україні релігійних організацій, керівний центр яких є на території країни-агресора та в країні, що розв’язала проти нас війну і вбила десятки тисяч мирних жителів. Громади ж Львівської єпархії УПЦ (МП) якраз і є такими, керівний центр яких є на території країни-агресора, — відзначив Козицький.

Архієпископ Філарет: скарбник Києво-Печерської лаври та друг впливових бізнесменів

Постать митрополита Львівського і Галицького Філарета ми згадали не випадково. Активний поборник російської церкви на теренах Львівщини, у миру Сергій Кучеров, дуже тісно пов'язаний з "рускім міром", доктрини якого несе у маси вірян УПЦ МП.

Народився Кучеров у Києві. Проте, певний час мешкав в Целінограді (нині — Астана, Казахстан), а от вчитися у семінарії поїхав до Москви. 1996 року зарахований до братії Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Того ж року настоятель храму архімандрит Павло постриг Кучерова у ченці з ім’ям Філарет.

Вже у 1997 році молодий священнослужитель став скарбником Лаври, перебуваючи на цій посаді до 2001 року. Тобто, через руки Сергія Кучерова проходили усі фінанси, що надходили до одного з найбільших християнських центрів УПЦ Московського патріархату в Україні. А це — десятки мільйонів доларів щороку.

Варто згадати і те, під чиїм керівництвом працював Філарет. Настоятель Лаври митрополит Павло (Петро Лебідь) має дуже насичену біографію. Як і Філарет, священнослужитель навчався у Москві, з якою його і досі пов’язують дружні стосунки. З 2008 по 2014 рік був депутатом Київської міськради від Партії регіонів, практично не відвідуючи сесій, але вправно голосуючи за потрібні рішення.

Крім того, Павло неодноразово висловлював проросійські думки та погляди. То він засуджував активістів Євромайдану, то визнавав Крим російським, то виступав проти автокефалії Православної церкви України.

Окремо варто відзначити "любов" владики до журналістів, які час від часу публікують матеріали про небідне життя священнослужителів Києво-Печерської Лаври. Особливо про автопарк релігійних діячів. Зокрема, про "Мерседес" самого Павла, через що митрополит отримав прізвисько "Паша-Мерседес".

— Так, їздимо на автомобілях, в мене "Мерседес". Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють: "Ви їздите навіть лаврою!". Але мені майже п'ятдесят років, цукровий діабет, суглоби болять, — виправдовувався свого часу Павло.

Навіть з початком великої війни в Україні митрополит Павло не засудив російську військову агресію. Розповідаючи, що українці "не дослухалися до попереджень", тож самі винні у ситуації. Раніше проросійський діяч називав президента України Володимира Зеленського винуватцем війни на Донбасі.

Хоча, що можна чекати від людини, яка багато разів зустрічалася з очільником Росії Володимиром Путіним. І не просто серед людей, а безпосередньо віч-на-віч, з посмішками і рукостисканням.

Митрополит Павло не раз зустрічався з російським диктатором Путіним

Спілкуючись із такими "духовними наставниками", Філарет не міг не стати носієм проросійських ідей. Тож у 2018 році Сергія Кучерова занесли до бази сайту "Миротворець" за дії "проти нацбезпеки України", адже священнослужитель не підтримував надання автокефалії Православній церкві України та публічно засуджував такі дії. Тим не менше, у 2019 році Філарет був піднесений до сану митрополита. Літургію у Києво-Печерській Лаврі провів митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Філарет і митрополит Київський та всієї України Онуфрій

Владику Онуфрія теж важко назвати прихильником незалежності України. Повномасштабне вторгнення Росії діяч не засуджує. Натомість навіть у часи великої війни, влітку минулого року, ледь не з обіймами зустрічав у Лаврі російських полонених терористів. А ще навіть після початку Росією бойових дій на Донеччині та Луганщині не раз зустрічався з патріархом Кирилом, соратником президента Путіна та решти російського військово-політичного керівництва.

Митрополит Онуфрій і російський патріарх Кирил

Патріарх Кирил і міністр оборони РФ Шойгу

Тіньовий спонсор РПЦ в Україні?

Та повернемося до митрополита Львівського і Галицького Філарета, роки становлення якого як священнослужителя УПЦ Московського патріархату пройшли у Києво-Печерській Лаврі. Будучи скарбником комплексу, Сергій Кучеров став довіреною особою вищезгаданого владики Павла. І познайомився з українським бізнесменом із російським паспортом Ігорем Салом. Саме багатомільйонні "пожертви" великого бізнесу забезпечували безбідне життя керівництва Лаври та дозволяли священнослужителям передавати "данину" до Москви.

Російський паспорт Ігоря Сала

Ігор Сало, попри наявність російського паспорту, про яку повідомляли ЗМІ, все життя живе в Україні, але зміг налагодити зв’язки у політикумі як України, так і Росії.

Зокрема, взявши у куми Ігора Бакая , який керував Державним управлінням справами у часи президентства Кучми, Сало потоваришував із колишнім президентом РФ, українофобом Дмитром Медведєвим, який теж є кумом Бакая.

Кум Дмитра Медвєдєва та Ігоря Сала Ігор Бакай

Також, за інформацією ЗМІ, Сало нібито має відношення до так званих "харківських угод", підписаних Україною і Росією у 2010 році. За документом, термін перебування Чорноморського флоту РФ на базі у Севастополі продовжився з 2017 до 2042 року. Нині Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук двох міністрів уряду Миколи Азарова — ексміністра юстиції Олександра Лавриновича та його колегу з МЗС Костянтина Грищенка. Їх підозрюють у державній зраді саме через участь у підписанні згубного для України документу. До Сала ж з цього приводу у правоохоронців запитань не виникало.

Володимир Сало (праворуч) (фото «Схем»)

Львівська квартира для митрополита Філарета

Ймовірно, бізнесмен Ігор Сало матеріально допомагав і митрополиту Львівському і Галицькому Філарету. Священнослужитель, який за висловлювання проти автокефалії ПЦУ потрапив у базу "Миротворця", а нині намагається зберегти вплив російської церкви на заході України, наразі є власником різних матеріальних благ невідомого походження. Зокрема, володіє кількома авто та двома квартирами по 92 квадрата у Києві та Львові .

Апартаменти Сала у Львові

Повномасштабне вторгнення Росії митрополит засуджувати не поспішав. Навіть попри те, що атаки терористів на Львівщину сталися ще у перший день великої війни, 24 лютого 2022 року, коли загарбники обстріляли три військові частини регіону.

"Прозрів" митрополит Філарет лише 13 березня, коли російські окупанти завдали ракетного удару по Яворівському військовому полігону на Львівщині. В результаті терористичної атаки, за офіційними даними, загинуло 35 осіб, а поранення дістали 134. Того ж дня Філарет звернувся до вірян , назвавши дії росіян "сатанинським безумством" та "геноцидом українців". При цьому, навіть зрозумівши, які біди несе із собою Росія, священнослужитель і далі захищає діяльність осередків РПЦ в Україні.

ТЕЦ-5 у Харкові після обстрілу

Вірогідно, що і Сергій Кучеров (Філарет), і решта діячів УПЦ МП діяли би менш активно, якби представників російської церкви і далі не фінансували тіньові "благодійники" на кшталт бізнесмена Ігоря Сала. Який і досі не потрапив під приціл правоохоронців або санкції РНБО. Хоча для цього давно є усі підстави.