Волонтерская группа "Технари": как группа одесситов объединилась для помощи Воздушным силам

Благодаря волонтерам украинские военные получили много новой техники

Именно благодаря работе волонтеров украинские военные Воздушных сил ВСУ, круглосуточно защищающие небо над Украиной, имеют большое количество новой техники, среди которой оптические бинокли, цифровые рации, мониторы, прожекторы, другая оптика и электроника. Этим занимается, в частности, группа волонтеров "Технари" из Одессы. Среди их достижений также разработка приложения "еПВО". О работе группы рассказал ее руководитель Геннадий Сульдин.

Часто на странице Геннадия в "Фейсбук" появляются сообщения о проделанной работе по передаче военным техники. Так, группа "Технари" поздравила 160-ю Одесскую зенитно-ракетную бригаду в День святого Николая, передав им 12 цифровых радиостанций, 6 планшетов и мощный 28-ядерный сервер, еще два таких же получила 14-я бригада радиотехнических войск.

Геннадий рассказал, что именно силам ПВО он начал помогать из-за того, что в Одессе "прилеты" были постоянными с начала полномасштабного вторжения. По образованию он связист, сам служил в такого рода войсках и понимал, насколько работа Воздушных сил важна. Когда его товарищ Андрей получил запрос на бинокли в марте, они его удовлетворили — и таким образом работа волонтеров началась. Тогда же выяснилось, что в армии дела с оптикой были довольно плохи.

"Те же бинокли со встроенным компасом и угломерной шкалой дают расчетам переносных зенитно-ракетных комплексов возможность обнаружить "Калибр" на 3-4 секунды раньше. Поверьте, в ПВО эти несколько секунд – вечность!" — объяснил Геннадий.

Бинокли с компасом и угломерной шкалой позволяют зенитчикам быстрее обнаружить воздушные цели

Руководитель группы также рассказал, что ко всем заявкам от военных "Технари" подходят взвешенно, чтобы каждая покупка максимально эффективно работала на результат. Участники группы преимущественно специализируются на радиотехнике, IT-технологиях, что помогает разобраться во всех тонкостях.

"И вот теперь на юге многие мобильные огневые группы ПВО, которые передвигаются на пикапах, грузовиках, оснащены зенитками или крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК "Игла", располагают рациями, биноклями, прицелами коллиматорными с планками пикатинни, закупленными нашей группой. И у них есть четкий приказ сбивать ракеты и беспилотники, ранее не было, как и не существовало до 24 февраля у противовоздушной обороны понятие "мобильная огневая группа", — рассказал Геннадий Сульдин.

Пост ПВО: "Игла", автомат, цифровая рация Retevis и бинокль Konus Tornado от "Технарей"

По его словам, украинские военные доказывают, что для переносных зенитно-ракетных комплексов и даже автоматов крылатые ракеты становятся возможной целью. Геннадий рассказал о случае со стрелком-зенитчиком Ваней, который не читал военных теоретиков, поэтому "снес" из своей "Иглы" два "Калибра" и две ракеты X-101. Другой военный с позывным "Ночной" командовал группой, сбившей из "калашей" шесть дронов-камикадзе.

Боец с позывным "Ночной" вместе со своим расчетом сбил из автоматов и пулеметов 6 "шахедов"

Среди собственных разработок "Технарей" — система ночного вождения "Сова", которая позволяет военной технике передвигаться с выключенными фарами. Однако самым популярным приложением стало "еПВО". Эта разработка позволяет украинцам помочь силам ПВО сбить дрон или ракету. К разработке приложения, кроме конструкторской группы "Технарей" во главе с Андреем Косяком, присоединились еще сорок человек.

В настоящее время "еПВО" загрузили более 300 тыс. раз, а первое боевое применение произошло 22 октября, когда с помощью приложения была сбита ракета "Калибр" из ПЗРК "Игла". В последующие 10 дней такая же участь постигла два "шахеда".

Пока команда "Технаров" продолжает активно работать. Волонтеры знают, что у России до сих пор есть ракеты и она закупила новую партию дронов, а значит, надо искать новые способы отбивать атаки эффективно. "еПВО" продолжает дорабатываться, а также прорабатывается еще одно приложение, чисто для военных, которое помогает приземлить еще больше российских ракет, дронов-камикадзе и самолетов. Над этим работает тысяча человек.

Команда "Технарей" – среди обладателей Волонтерской премии 2022 в номинации "Военные волонтеры"

"Большинство из нас друг друга не знает, но мы все делаем очень хорошо без приказов и распоряжений. У нас есть мотивация очень сильная. Знаете, какая? Жить хочется!" – заявил Геннадий.

Волонтер также отметил, что признание работы группы на уровне военного руководства и Минцифры положительно влияет на работу. У него есть нагрудный знак "Волонтер Украины" от командующего ОК "Юг" генерал-майора Ковальчука и личная благодарность от него, грамота и одобрение "еПВО" от командующего Военно-морскими силами Украины Неижпапы. Все это позволяет "Технарям" чувствовать, что они делают правильное и полезное дело.