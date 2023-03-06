Есть свои нюансы: как правильно снимать показания газового счетчика

Газовые счетчики имеют разные отсчетные устройства

Украинцы, которые пользуются газом, водой или электроэнергией каждый месяц должны передавать поставщикам данные по фактическому потреблению. И у некоторых граждан, которые столкнулись с этим впервые могут возникнуть некоторые затруднения.

"Телеграф" рассказывает, как правильно снимать показания с газового счетчика.

В первую очередь необходимо установить, какой тип отсчетного устройства имеет ваш счетчик.

Механический счетчик газа

Эти приборы имеют на панели барабан с цифрами. Число разделено на две части запятой. Показания счетчика записывают слева направо.

Если есть разделение запятой, то цифры после нее не нужно записывать. Не следует указывать также нули слева перед числом. Если цифры не разделены запятой, то число записывается полностью.

Электронный счетчик газа

Как и в механическом приборе, число разделено на части запятой или рамкой красного цвета.

Для снятия показаний следует записывать цифры слева, игнорируя нули сначала и цифры после запятой или выделенные рамкой.

До какого числа нужно передавать показания газового счетчика

В Украине рекомендуется фиксировать данные газового счетчика за истекший месяц 1 числа текущего месяца.

В основном, показания должны быть переданы поставщику газа с 1 по 5 число, но лучше уточнить точные даты у поставщика услуги.

Напомним, ранее мы писали о каких нюансах стоит помнить при передаче показаний счетчика воды.

Также мы сообщали о счетчиках за электричество и том, как не запутаться в зонах и правильно передать показатели.