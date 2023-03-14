Как правильно снимать показания счетчика на газ: подробная инструкция

Снимать показания с газового счетчика рекомендуют 1 числа каждого месяца

Каждый месяц украинцам приходится снимать показания со счетчиков и передавать их в специальные органы. Это необходимо для оплаты коммунальных услуг за свет, газ и воду.

На портале Portmone напомнили украинцам, как правильно снимать показания газового счетчика. На сегодняшний день есть два вида газовых счетчиков — механический и электронный.

Как снять показания с механического счетчика

На панели механического газового счетчика есть табло, которое состоит из 8 цифр. Но записывать для передачи показаний нужно не все цифры, а только ту часть, которая стоит до запятой или точки (если есть). Читаются показания слева направо. Также не нужно указывать нули слева перед числом. В случае, если цифры не разделены запятой, записывайте число полностью.

Как снимать показания с электронного счетчика

Постепенно механические счетчики сменяются электронными. Новые модели также оснащены табло, на котором есть ряд цифр, которые разделены на части запятой или рамкой красного цвета. Записывать нужно только те показания, которые стоят после нулей и перед красной рамкой слева направо.

До какого числа подаются показатели счетчика газа

В большинстве регионов Украины действуют единые временные рамки. Специалисты рекомендуют фиксировать показания счетчика по состоянию на 1 число каждого месяца, и передавать их в соответствующие компании с 1 по 5 число того же месяца. Чтобы передать показания счетчика вовремя, уточняйте сроки на сайте поставщика услуг или по телефонам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как передавать показания счетчиков через интернет-банкинг. Использовать можно как приложение на телефоне, так и веб-версию.