"Снаряды мести, снаряды за героев" — волонтер Яровая передала 600 снарядов для ВСУ

По просьбе жертвователей Дана Яровая подписывает снаряды — такая акция называется "Искренние пожелания русне"

Более 600 снарядов для боевых дронов в месяц передала волонтер и соучредитель фонда "Мрия" Дана Яровая. В ближайшее время они пройдут испытания в Министерстве обороны и будут допущены к эксплуатации.

Дана Яровая закупает снаряды для Министерства обороны за средства украинцев, которые "донатят" через Фейсбук-страницу волонтера. По просьбе жертвователей Дана подписывает снаряды — такая акция называется "Искренние пожелания русне".

"Так сложилось, что больше всего на этот раз было подписей за погибших. Наиболее трогательные от детей погибших: "От Даринки за папу", "За неродившихся внуков", "За нашего отца". 5 коробок мы подписали за Дмитрия (Да Винчи). Эти снаряды будут падать на головы оккупантов, которые убивают наших лучших людей, цвет нации", — отметила Дана.

Основное преимущество таких снарядов – они используются вместе с боевыми многоразовыми квадрокоптерами. Благодаря качественному украинскому производству такие беспилотные средства способны поражать танки, пункты дислокации россиян. Часто такие комплексы называют "высокоинтеллектуальными средствами ведения боя".

"Сразу после подписания их транспортируют в воинские части, на самые сложные направления. И, кстати, ребята уже научились показывать хороший результат, используя оплаченные нами боевые дроны и снаряды, которые мы оплачиваем. И благодаря всем нам выполняют боевые задачи в тактике бесконтактного боя, которая сохраняет жизнь нашим воинам. Это осколочные снаряды, радиус поражения которых — 100-150 м. Поэтому хороших орков становится больше", — подытожила Яровая.

Напомним, что Дана Яровая также стала руководителем направления помощи семьям погибших героев фонда "Мрия". Фонд оказывает психологическую, финансовую, юридическую помощь семьям военнопленных, гражданских пленных, павших защитников.