"Снаряди помсти, снаряди за героїв" — волонтерка Ярова передала 600 снарядів для ЗСУ

На прохання жертводавців Дана Ярова підписує снаряди — така акція називається "Щирі побажання русні"

Понад 600 снарядів для бойових дронів за місяць передала волонтерка і співзасновниця фонду "Мрія" Дана Ярова. Найближчим часом вони пройдуть випробування Міністерством оборони і будуть допущені для експлуатації.

Дана Ярова закупляє снаряди для Міністерства оборони за кошти українців, які "донатять" через Фейсбук-сторінку волонтерки. На прохання жертводавців Дана підписує снаряди — така акція називається "Щирі побажання русні".

"Так склалось, що найбільше цього разу було підписів за загиблих. Найбільш болючі від дітей загиблих: "Від Даринки за батька", "За ненароджених онуків", "За нашого батька". 5 коробок ми підписали за Дмитра (Да Вінчі). Ці снаряди будуть падати на голови окупантів, які вбивають наших найкращих людей, цвіт нації", — зазначила Дана.

Основна перевага таких снарядів — вони використовуються разом із бойовими багаторазовими квадрокоптерами. Завдяки якісному українському виробництву такі безпілотні засоби здатні вражати танки, пункти дислокації росіян. Часто такі комплекси називають "високоінтелектуальними засобами ведення бою.

"Зразу після підписання їх транспортують у військові частини, на найскладніші напрямки. І, до речі, хлопці вже навчились показувати гарний результат використовуючи бойові дрони, які ми оплачували, та снаряди, які ми оплачуємо. Та завдяки всім нам виконують бойові розпорядження в тактиці безконтактного бою, яка зберігає життя нашим воїнам. Це осколкові снаряди, радіус ураження яких — 100-150 м. Тому, хороших орків стає більше", — підсумувала Ярова.

Нагадаємо, що Дана Ярова також стала керівницею напрямку допомоги родинам загиблих героїв фонду "Мрія". Фундація надає психологічну, фінансову, юридичну допомогу сім'ям військовополонених, цивільних бранців, полеглих захисників.