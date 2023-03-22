Дело против меня ничтожное, оно не о коррупции, а мой умысел не доказан, – Вячеслав Шаповалов

Бывший заместитель министра обороны Украины высказался про инкриминируемое ему дело

Ничтожным и абсурдным назвал бывший заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов инкриминируемое ему дело о препятствовании ВСУ путем подписания контрактов на поставку якобы некачественной амуниции. В интервью для "Telegraf" он подчеркнул, что его действительно не обвиняют в коррупции, как, возможно, считает общественность, а обвинение в препятствовании армии не содержит доказанного мотива и полученной выгоды.

"По версии стороны обвинения, я так сильно препятствовал ВСУ, что никто не пострадал: ни люди, ни государственные финансы. Интересно, что изменится, когда станет известно, что по этим договорам товары или продукция – поставленная и принятая, некачественные товары – либо заменили, либо вернули деньги, включая пеню, штрафы?" – рассказал Шаповалов.

По его мнению, Министерство обороны в условиях военного положения должно было действовать максимально быстро и своевременно для обеспечения потребностей ВСУ, для чего были упрощены процедуры государственных закупок. Более того, поставщики МО имели сертификаты качества или соответствия стандартам, и не просто стандартам, а стандартам НАТО.

"Если проанализировать, где именно расположены упомянутые в подозрении поставщики, то нетрудно убедиться, что все они из стран НАТО, таких как США, Турция, Польша, Греция, Словения и так далее. Поэтому у Департамента закупок не могло возникнуть никаких оснований заранее считать, что, имея сертификаты, они поставят некачественную продукцию", – считает Шаповалов.

Он также отметил, что большинство закупленной амуниции по договорам, фигурирующим в уголовном производстве против него, сейчас используются ВСУ, а то, что было признано некачественным, не попало в армию. Министерство обороны ведет претензионную работу с требованиями по устранению недостатков некачественных товаров, их замене или возмещению.

Шаповалов уверен, что его дело и дела против Андрея Коболева и Андрея Пивоварского объединяет тенденция антикоррупционной борьбы, по которой "если ты сделал доброе дело для своей страны в критические моменты, тебе не избежать наказания".

"После случившегося со мной и другими, желающих пойти на государственную службу и буквально спасать страну будет меньше и меньше. Тогда уж лучше сообщать о вакансиях на госслужбе откровенно: "Достойная зарплата, дружеский коллектив и уголовное дело в конце", – шутит бывший замминистра обороны.