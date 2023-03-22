Справа проти мене нікчемна, вона не про корупцію, а мій умисел не доведено, – Вячеслав Шаповалов

Колишній заступник міністра оборони України висловився про інкриміновану йому справу

Нікчемною та абсурдною назвав колишній заступник міністра оборони України Вячеслав Шаповалов інкриміновану йому справу про перешкоджання ЗСУ шляхом підписання контрактів на постачання нібито неякісної амуніції. В інтерв’ю для "Telegraf" він підкреслив, що його насправді не звинувачують у корупції, як, можливо, вважає громадськість, а звинувачення у перешкоджанні армії не містить доведеного мотиву та отриманої вигоди.

"За версією сторони обвинувачення, я так сильно перешкоджав ЗСУ, що ніхто не постраждав: ані люди, ані державні фінанси. Цікаво, щось зміниться, коли стане відомо, що по цим договорам товари або продукція – поставлена та прийнята, неякісні товари – або замінили, або повернули гроші, включаючи пеню, штрафи?" – розповів Шаповалов.

На його думку, Міністерство оборони в умовах воєнного стану мало діяти максимально швидко і вчасно задля забезпечення потреб ЗСУ, для чого були спрощені процедури державних закупівель. Більш того, постачальники МО мали сертифікати якості або ж відповідності стандартам, і не просто стандартам, а стандартам НАТО.

"Якщо проаналізувати, де саме розташовані згадані у підозрі постачальники, то неважко пересвідчитись, що всі вони – з країн НАТО, таких як США, Туреччина, Польща, Греція, Словенія і так далі. Тому у Департаменту закупівель не могло виникнути жодних підстав заздалегідь вважати, що, маючи сертифікати, вони поставлять неякісну продукцію", – вважає Шаповалов.

Він також зазначив, що більшість закупленої амуніції за договорами, які фінурують у кримінальному провадженні проти нього, зараз використовуються ЗСУ, а те, що було визнано неякісним, не потрапило до армії. Наразі Міністерство оборони веде претензійну роботу з вимогами по усуненню недоліків неякісних товарів, їх заміни або відшкодування.

Шаповалов вважає, що його справу і справи проти Андрія Коболєва та Андрія Пивоварського об’єднує тенденція антикорупційної боротьби, за якою "якщо ти зробив добру справу для своєї країни у критичні моменти, – тобі не уникнути покарання".

"Після того, що сталося зі мною та іншими, бажаючих піти на державну службу і буквально рятувати країну буде менше і менше. Тоді вже краще повідомляти про вакансії на держслужбі відверто: "Достойна зарплатня, дружній колектив і кримінальна справа у кінці", – жартує колишній заступник міністра оборони.