Вячеслав Шаповалов: "По договорам, по которым меня обвиняют, ВСУ были обеспечены на 4 млрд гривен"

Бывший заместитель министра обороны Украины считает дело против себя опасным для государства

Бывший заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который получил от Государственного бюро расследований подозрение в препятствовании ВСУ, считает дело против себя ничтожным и опасным для государства. Об этом он рассказал в интервью для Telegraf.

Шаповалов ушел в отставку на фоне коррупционного "яичного скандала", но на самом деле его дело не имеет отношения ни к яйцам, ни к коррупции. Ему инкриминируют закупку якобы некачественного снаряжения в начале полномасштабного вторжения, однако от его действий никто не пострадал: ни люди, ни государственные финансы.

"Поставщики имели сертификаты качества или соответствия стандартам, и не просто стандартам, а стандартам НАТО. Также они имели баллистические сертификаты. Если проанализировать, где именно расположены упомянутые в подозрении поставщики, то нетрудно убедиться, что все они — из стран НАТО, таких как США, Турция, Польша, Греция, Словения и так далее. Поэтому у Департамента закупок не могло возникнуть никаких оснований заранее считать, что, имея сертификаты, они поставят некачественную продукцию", — сказал Шаповалов.

По его словам, по договорам, которые фигурируют в уголовном производстве, МО обеспечило ВСУ десятками тысяч единиц снаряжения на 4 млрд гривен. Продукция на 1,1 млрд грн, которая была признана некачественной или несоответствующей украинским требованиям, ВСУ не использовалась, и Специальная комиссия МО ведет по ней претензионную работу: от поставщиков и производителей начали требовать устранить брак, заменить товар или вернуть деньги.

"Так какой же у меня мог быть умысел препятствовать ВСУ, если оказалось, что они были обеспечены необходимым? Неужели вы считаете, что я планировал навредить ВСУ на 20%? А почему не на 30 или 40?", — говорит экс-заместитель министра обороны.

Также Шаповалов добавил, что сейчас в Украине наблюдается негативная тенденция антикоррупционной борьбы, которую он охарактеризовал так: "Если ты сделал доброе дело для своей страны в критические моменты, тебе не избежать наказания".

"Это, к сожалению, очень плохой сигнал, потому что после того, что произошло со мной и другими, желающих пойти на государственную службу и буквально спасать страну будет меньше и меньше. Тогда уж лучше сообщать о вакансиях на госслужбе откровенно: "Достойная зарплата, дружный коллектив и уголовное дело в конце". Особенно это касается так называемых "расстрельных должностей", какой была моя, — исторически это такая должность, когда рано или поздно к тебе возникнут вопросы, несмотря на то, действительно ли ты виноват", — сказал он.