Вячеслав Шаповалов: "За договорами, за якими мене звинувачують, ЗСУ були забезпечені на 4 млрд гривень"

Колишній заступник міністра оборони України вважає справу проти себе небезпечною для держави

Колишній заступник міністра оборони України Вячеслав Шаповалов, який отримав від Державного бюро розслідувань підозру у перешкоджанні ЗСУ, вважає справу проти себе нікчемною та небезпечною для держави. Про це він розповів в інтерв’ю для Telegraf.

Шаповалов пішов у відставку на фоні корупційного "яєчного скандалу", але насправді його справа не має відношення ані до яєць, ані до корупції. Йому інкримінують закупівлю нібито неякісного спорядження на початку повномасштабного вторгнення, проте від його дій ніхто не постраждав: ані люди, ані державні фінанси.

"Постачальники мали сертифікати якості або ж відповідності стандартам, і не просто стандартам, а стандартам НАТО. Також вони мали балістичні сертифікати. Якщо проаналізувати, де саме розташовані згадані у підозрі постачальники, то неважко пересвідчитись, що всі вони – з країн НАТО, таких як США, Туреччина, Польща, Греція, Словенія і так далі. Тому у Департаменту закупівель не могло виникнути жодних підстав заздалегідь вважати, що, маючи сертифікати, вони поставлять неякісну продукцію", – сказав Шаповалов.

За його словами, за договорами, які фігурують у кримінальному провадженні, МО забезпечило ЗСУ десятками тисяч одиниць спорядження на 4 млрд гривень. Продукція на 1,1 млрд грн, яку було визнано неякісною або невідповідною українським вимогам, ЗСУ не використовували, і Спеціальна комісія МО веде по ній претензійну роботу: від постачальників та виробників почали вимагати усунути недоліки, замінити товар або повернути гроші.

"То який же в мене міг бути умисел перешкоджати ЗСУ, якщо виявилося, що вони були забезпечені необхідним? Невже ви вважаєте, що я планував нашкодити ЗСУ на 20%? А чому не на 30 або 40?", – каже ексзаступник міністра оборони.

Також Шаповалов додав, що зараз в Україні спостерігається негативна тенденція антикорупційної боротьби, яку він охарактеризував так: "Якщо ти зробив добру справу для своєї країни у критичні моменти, тобі не уникнути покарання".

"Це, на жаль, дуже поганий сигнал, бо після того, що сталося зі мною та іншими, бажаючих піти на державну службу і буквально рятувати країну буде менше і менше. Тоді вже краще повідомляти про вакансії на держслужбі відверто: "Достойна зарплатня, дружній колектив і кримінальна справа у кінці". Особливо це стосується так званих "розстрільних посад", якою була моя, – історично це така посада, коли рано чи пізно до тебе виникнуть питання, незважаючи на те, чи дійсно ти винний", – сказав він.