"Вампирское потребление": в ООН недовольны тем, что люди делают с водой

Около 3,6 млрд человек не имеют доступа к элементарным санитарным условиям

Впервые за последние 50 лет делегаты разных стран собрались в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить проблемы потребления воды и кризиса климата. В ООН считают, что каждое правительство должно разработать и внедрить план сохранения воды и обеспечить равный доступ к ресурсу.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир истощает жизненную силу человечества "из-за вампирского чрезмерного потребления и нерационального использования воды". По его данным, около четверти населения планеты не имеют доступа к безопасной питьевой воде — 2 млрд. человек.

На конференции обсуждали не только сохранение запасов питьевой воды, но и таяние ледников. Гутерреш отметил, что из-за критического роста уровня мирового океана низко расположенные поселения и целые страны могут исчезнуть. Украинская делегация также находится на конференции. Ожидается, что они поднимут тему вреда войны и водным ресурсам от действий россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже к концу этого десятилетия потребность и спрос на воду почти вполовину превысит имеющееся предложение. Следует не просто экономнее использовать ресурсы, а изменить подход и внедрить инновации.