"Вампірське споживання": в ООН незадоволені тим, що люди роблять з водою

Близько 3,6 млрд людей не мають доступу до елементарних санітарних умов

Вперше за останні 50 років делегати від різних країн зібралися у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку аби обговорити проблеми споживання води та кризи клімату. В ООН вважають, що кожен уряд має розробити та впровадити план збереження води та рівного доступу до ресурсу.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ виснажує життєву силу людства "через вампірське надмірне споживання та нераціональне використання води". За його даними близько чверті населення планети не мають доступу до безпечної питної води — 2 млрд.

На конференції обговорювали не тільки збереження запасів питної води, а й танення льодовиків. Гутерреш зазначив, що через критичне зростання рівня світового океану низько розташовані поселення й цілі країни можуть зникнути. Українська делегація також присутня на конференції. Очікується, що вони піднімуть тему шкоди війни та водним ресурсам від дій росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, вже до кінця цього десятиліття потреба та попит на воду майже вполовину перевищить наявну пропозицію. Варто не просто економніше використовувати ресурси, а змінити підхід та впровадити інновації.