Порядочные и профессиональные люди должны попасть в совещательный антикоррупционный орган при Минобороны — Олег Свирко

Волонтер призвал отнестись к голосованию ответственно

Эффективность совещательного антикоррупционного органа при Министерстве обороны под вопросом, если туда войдут недобросовестные кандидаты. 24 марта состоится голосование, и каждый гражданин может выбрать достойного претендента, чтобы действительно менять систему и предотвращать коррупцию. Об этом в интервью Gordon.ua рассказал волонтер Олег Свирко.

"Четкое понимание, как будет работать этот орган, насколько он будет эффективным, возникнет после того, как его сформируют. Поэтому у меня огромная просьба ко всем: отнеситесь, пожалуйста, к вопросу формирования общественного совета очень серьезно, зайдите 24 марта на сайт Минобороны, просмотрите список претендентов, проанализируйте его, выберите 15 самых достойных и обязательно проголосуйте, это не только ваше право, но и ваш долг, ваш вклад в наше общее дело, который даст нам всем возможность сделать работу Министерства обороны более эффективной, а следовательно, приблизит нас к победе", — отметил Свирко.

Нужно и дальше создавать систему, которая уменьшит возможности злоупотреблений и позволит работать этой машине лучше, добавляет волонтер. Национальный отбор членов совещательного антикоррупционного органа был перенесен на 24 марта. Он будет проходить с 8:00 до 20:00 на платформе НАПК.

"В военное время приоритеты меняются – сроки, качество и последнее – цена. Проходимцы со всего мира слетаются на наши деньги. Нам нужно научиться защищаться. Это еще одна задача для совета", — подытожил Олег.