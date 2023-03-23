Порядні і професійні люди повинні потрапити в дорадчий антикорупційний орган при Міноборони — Олег Свірко

Волонтер закликав поставитися до голосування відповідально

Ефективність дорадчого антикорупційного органу при Міністерстві оборони під сумнівом, якщо туди увійдуть недоброчесні кандидати. 24 березня відбудеться голосування, і кожен громадянин може обрати гідного претендента, щоб справді змінювати систему та запобігати корупції. Про це в інтерв’ю Gordon.ua розповів волонтер Олег Свірко.

"Чітке розуміння, як працюватиме цей орган, наскільки він буде ефективним, виникне після того, як його сформують. Тому в мене величезне прохання до всіх: поставтеся, будь ласка, до питання формування громадської ради дуже серйозно, зайдіть 24 березня на сайт Міноборони, перегляньте список претендентів, проаналізуйте його, оберіть 15 найбільш гідних і обов'язково проголосуйте. Це не лише ваше право, а й ваш обов'язок, ваш внесок у нашу спільну справу. Це дасть нам усім можливість зробити роботу Міністерства оборони ефективнішою, а отже, наблизить нас до перемоги", — зазначив Свірко.

Потрібно й далі створювати систему, яка зменшить можливості зловживань і яка дасть змогу працювати цій машині краще, додає волонтер. Національний відбір членів дорадчого антикорупційного органу перенесли на 24 березня. Він проходитиме з 8:00 до 20:00 на платформі НАЗК.

"У воєнний час пріоритети змінюються – строки , якість і останнє – ціна. Пройдисвіти з усього світу злітаються на наші гроші. Нам треба навчитися захищатися. Це ще одне завдання для ради", — підсумував Олег.