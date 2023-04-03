Кабмин закупит "Пакетов малыша" на 400 млн гривен, но украинцы не рвутся получать бэби-боксы

Каждый пакет обойдется более чем в 6000 гривен

Свыше 60 тысяч наборов необходимых для новорожденных вещей, т. н. "Пакетов малыша" или бэби-боксов, планирует купить ГП "Украинские специальные системы".

Соответствующий тендер на покупку 61 456 комплектов на сумму 418 млн 884 тыс. грн (6815 грн за "Пакет малыша") был объявлен в системе Prozorro в пятницу, 31 марта.

Согласно условиям тендера, в "Пакет малыша" должны будут входить предметы 51 наименования, которые необходимо поставить до 11 декабря текущего года. Сам же аукцион должен будет пройти 11 апреля, правда, пока никто заявок на участие не подал.

Как подчеркнули в Минсоцполитики, имеющихся "Пакетов малыша" в медучреждениях должно хватить до конца июня, после чего начнутся поставки уже купленных. При этом за весь 2022 год молодым родителям были выданы 52 тысячи наборов для младенцев, а 154 тысячи родителей (75%) предпочли взять деньги. В 2023-м году деньги предпочли взять уже 82% — 33,5 тыс. из получивших помощь от государства 40,5 тыс.

Напомним, что помимо "Пакета малыша" каждая молодая семья может рассчитывать на получение от государства 41 200 гривен по специальному механизму.