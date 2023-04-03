Кабмін закупить "Пакетів малюка" на 400 млн гривень, але українці не прагнуть отримувати бебі-бокси

Кожен пакет обійдеться більш ніж у 6000 гривень

Понад 60 тисяч наборів необхідних новонароджених речей, т. зв. "Пакетів малюка" або бебі-боксів планує купити ДП "Українські спеціальні системи".

Відповідний тендер на купівлю 61 456 комплектів на суму 418 млн 884 тис. грн (6815 грн за "Пакет малюка") було оголошено у системі Prozorro у п’ятницю, 31 березня.

Згідно з умовами тендеру, до "Пакету малюка" мають входити предмети 51 найменування, які необхідно поставити до 11 грудня поточного року. А сам аукціон має пройти 11 квітня, правда, поки ніхто заявок на участь не подав.

Як наголосили в Мінсоцполітики, наявних "Пакетів малюка" в медустановах має вистачити до кінця червня, після чого почнуться постачання вже куплених. При цьому за весь 2022 молодим батькам було видано 52 тисячі наборів для немовлят, а 154 тисячі батьків (75%) воліли взяти гроші. 2023-го року гроші воліли взяти вже 82% — 33,5 тис. з тих, хто отримав допомогу від держави 40,5 тис.

Нагадаємо, що окрім "Пакету малюка" кожна молода сім’я може розраховувати на отримання від держави 41 200 гривень за спеціальним механізмом.