Сиротами остались сын и дочь: на фронте погиб охранник детского центра из Черновицкой области

Герой погиб в Харьковской области

Украина ежедневно теряет на фронте лучших сыновей и дочерей, которые защищают страну от российских оккупантов. На этот раз горе пришло в Черновицкую область в город Сокиряны — погиб на фронте 47-летний Сергей Кулий.

Об этом сообщили в Сокирянском горсовете. Мужчина пошел защищать страну с первых дней полномасштабного вторжения россии, не дожидаясь повестки.

До войны Кулий работал телохранителем в центре творчества детей и юношества. А 3 апреля в районе населенного пункта Николаевка, Чугуевского района, Харьковской области, автомобиль с Сергеем Кулием подорвался на противотанковой мине. Сиротами остались дети героя, мать лишилась сына, а жена — мужа. В горсовете отмечают, что Сергей Кулий навсегда останется в памяти родных и близких как лучший сын, отец и муж, верный друг и собрат.

"Нельзя найти слов, чтобы помочь этой огромной потере. Сокирянский городской совет выражает искренние соболезнования матери Героя – Татьяне Ивановне, жене – Наталье Михайловне, детям Александре и Никите, всем близким и родным мужественного защитника. Мы разделяем боль вашей невосполнимой потери. Пусть светлое воспоминание о Сергее Николаевиче Кулие навсегда останется в памяти всех, кто его знал. Вечная слава и память Герою", — рассказали в Сокирянском горсовете.

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