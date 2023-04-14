Выплаты украинским военным: куда идут деньги, пока бойцы в плену

Семьям военнопленных полагается денежная выплата

Членам семей украинских военных, чьи мужья\жены были захвачены в плен или стали заложниками, интернированы в нейтральных государствах или безвестно отсутствуют, государством предусмотрены ежемесячные денежные выплаты.

Как сообщает "Юридический факт", за пленными бойцами сохраняется зарплата и другие виды обеспечения, установленные Кабмином.

Согласно порядку выплат, денежное обеспечение выплачивается следующим членам семей военных:

жене (супруге), а в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетним детям, проживающим вместе с ребенком, или законным опекунам или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста);

а также лицам, состоящим на содержании военных, или родителям бойцов равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Следует отметить, что в случае письменного отказа одного человека его доля выплаты распределяется между другими получателями.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о поднятии выплат военным, находящимся на "нуле" и в тылу.