Информатака на группу компаний Adelon: заказчиков привлекут к суду

Группа компаний Adelon и ее бенефициарный собственник Коваленко Дмитрий Вячеславович продолжают судебное преследование авторов и заказчиков грязной информационной атаки по подрыву своей деловой репутации

Как сообщил бенефициарный собственник группы компаний Adelon — Коваленко Дмитрий Вячеславович, привлеченные адвокаты в Украине и ряде стран ЕС продолжают судебные разбирательства против авторов и собственников интернет-сайтов, на которых были опубликованы неправдивые и лживые статьи.

По его словам, цель такой информационной атаки, подорвать деловую репутацию всей группы компаний и в частности Коваленко Дмитрия Вячеславовича в глазах клиентов и потребителей угольной продукции в Украине и странах ЕС. "Адвокаты надеются в ближайшее время получить соответствующие судебные решения, которые позволят прекратить противозаконную деятельность недобросовестных медийных ресурсов", — заверил он.

Компании Adelon AG (Швейцария), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (Польша), входящие в одноименную группу компаний Adelon, в течение многих лет занимаются международным трейдингом угольной продукции, успешно сотрудничают с компаниями-производителями угольной продукции по всему миру (в частности, ЮАР, Австралия, США, Индонезия, Колумбия и т. д.) и поставляют продукцию покупателям и потребителям в Украине, странах ЕС, Индии, Китая и других стран.

С начала полномасштабной войны в Украине группа компаний Adelon и ее бенефициарный собственник — Коваленко Дмитрий Вячеславович не остались в стороне от предоставления помощи Украине и ее жителям. Размер гуманитарной и специализированной помощи Украине от группы компаний Adelon уже давно перевалил за 1 миллион евро.

Также помощь оказывается и украинским беженцам в Польше. В частности, компания Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (Польша) содействует в социальной адаптации украинских беженцев – предоставляет жилье, помогает в принятии в садики и школы детей, предоставляет родителям возможность работать в штате компании.

Группа компаний Adelon продолжает реализовать гуманитарные проекты для поддержания Украины во время войны. Последний пример такой благотворительной и волонтерской деятельности – покупка и поставка 5 единиц автомобилей скорой помощи для медиков на пострадавших от войны территориях Украины.

По словам Коваленко Дмитрия Вячеславовича, компания Adelon в ближайшее время планирует увеличить размеры помощи пострадавшим от войны жителям Украины. "Мы приложим максимум усилий, чтобы помочь Украине и украинцам. Победа справедливости и свободы над тиранией и насилием возможна только в том случае, если мы будем противостоять им вместе", — уверен Коваленко.