Інформатака на групу компаній Adelon: замовників притягнуть до суду

Група компаній Adelon та її бенефіціарний власник Коваленко Дмитро В’ячеславович продовжують судове переслідування авторів та замовників брудної інформаційної атаки щодо підриву своєї ділової репутації

Як повідомив бенефіціарний власник групи компаній Adelon — Коваленко Дмитро В’ячеславович, залучені адвокати в Україні та низці країн ЄС продовжують судові розгляди проти авторів та власників інтернет-сайтів, на яких було опубліковано неправдиві та брехливі статті.

За його словами, мета такої інформаційної атаки – підірвати ділову репутацію всієї групи компаній і зокрема Коваленка Дмитра В’ячеславовича в очах клієнтів та споживачів вугільної продукції в Україні та країнах ЄС. "Адвокати сподіваються найближчим часом одержати відповідні судові рішення, які дозволять припинити протизаконну діяльність несумлінних медійних ресурсів", — запевнив він.

Підприємства Adelon AG (Швейцарія), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z oo (Польща), що входять до однойменної групи компаній Adelon, протягом багатьох років займаються міжнародним трейдингом вугільної продукції, успішно співпрацюють з компаніями-виробниками вугільної продукції по всьому світу (зокрема, ПАР, Австралія, США, Індонезія, Колумбія тощо) та постачають продукцію покупцям та споживачам в Україні, країнах ЄС, Індії, Китаю та інших країн.

З початку повномасштабної війни в Україні група компаній Adelon та її бенефіціарний власник — Коваленко Дмитро В’ячеславович не залишилися осторонь надання допомоги Україні та її мешканцям. Розмір гуманітарної та спеціалізованої допомоги Україні від групи компаній Adelon вже давно перевищив 1 мільйон євро.

Також допомога надається й українським біженцям у Польщі. Зокрема компанія Polska Grupa Importowa Premium Sp. z oo (Польща) сприяє у соціальній адаптації українських біженців – надає житло, допомагає у прийнятті до садків та шкіл дітей, надає батькам можливість працювати у штаті компанії.

Група компаній Adelon продовжує реалізувати гуманітарні проєкти для підтримки України під час війни. Останній приклад такої благодійної та волонтерської діяльності – купівля та постачання 5 одиниць автомобілів швидкої допомоги для медиків на постраждалих від війни територіях України.

За словами Коваленка Дмитра В’ячеславовича, компанія Adelon найближчим часом планує збільшити розмір допомоги мешканцям України, які постраждали від війни. "Ми докладемо максимум зусиль, щоб допомогти Україні та українцям. Перемога справедливості та свободи над тиранією та насильством можлива лише в тому випадку, якщо ми протистоятимемо їм разом", — упевнений Коваленко.