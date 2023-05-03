Выплаты военным на оздоровление: можно ли получить деньги без отпуска

Украинские военные имеют право на выплату на лечение без ухода в отпуск

Государство предусматривает выплаты украинским военным, которые получили ранения и находятся на больничном, однако они могут получить начисления на оздоровление не брать отпуск.

Как пояснил заместитель начальника управления социальной поддержки — начальника отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль изданию Армия Inform, размер денежной помощи определяется четырьмя факторами военной службы.

Сумма выплаты зависит от:

Должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

Военнослужащие, которые находяться в распоряжении, и тем, кто на день подписания приказа о предоставлении помощи для оздоровления освобождены от должностей, устранены или отстранены от исполнения служебных обязанностей или отстранены от исполнения полномочий в должности, в месячное денежное обеспечение включаются : должностной оклад за соответствующим тарифным разрядом, оклад за воинским званием и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений). Последний вид финансового обеспечения предоставляется с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые получали военнослужащие по последним занимаемым должностям.

В то же время, бойцы не имеют право на денежную помощь в случае увольнения с военной службы с предоставлением во время увольнения ежегодного основного или дополнительного отпуска, который заканчивается в следующем календарном году.

По словам Олега Рогаля, порядок и условия выплаты для оздоровления в этом году не изменились. К тому же, не обязательно находиться в отпуске, чтобы получить денежную помощь.

Денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим в случае ухода их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы), или без ухода в отпуск (по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части. " — объяснил полковник ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате дополнительных выплат.