Дополнительные выплаты военным на отдыхе: на какую сумму они могут рассчитывать

Существует два фактора, из-за которых военнослужащим не вправе отказать в отдыхе

С мая Верховная Рада приняла закон №8313, предусматривающий демобилизованным военным отдых с выплатой двухмесячного денежного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Аппарата ВР, также за все неиспользованные дни ежегодного отдыха в случае призыва военных на службу во время мобилизации, на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период, будет происходить начисление денежной компенсации.

Согласно проекту, есть вероятность увеличения отпуска по семейным обстоятельствам с 15 до 30 календарных дней. К тому же, за военным сохраняется начисление заработной платы.

Военным могут отказать в предоставлении любого отдыха, если человек:

привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры;

выполняет производство товаров оборонительного назначения;

выполняет мобилизационное задание.

В сообщении добавляется, что отказать в отпуске не имеют права по беременности и родам или в случае ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Каждая из этих доплат рассчитана на определенные категории военных.