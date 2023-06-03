"Немного советский стиль": Ермак показал кабинет, в котором работает в ОП

Руководитель Офиса провел "экскурсию" по апартаментам, в которых проводит львиную долю времени

Не секрет, что о характере человека обычно говорит каждый "пустяк" из его окружения, в том числе и места для работы и отдыха.

О том, как выглядит кабинет руководителя Офиса президента Андрея Ермака, показал в шестом выпуске проекта "Год. За кадром. Офис Президента" журналист Дмитрий Комаров.

Ермак признается, что ему не слишком комфортно работается в своем кабинете, так как тот оформлен в "немножко советском стайле" – массивные люстры и двери, помпезно оформленная мебель, мозаики с шахтерами и рабочим-крестьянками и тому подобное.

"Но работаем в том, что есть ", — говорит в свое "оправдание" Ермак.

Среди немногих дорогих для него вещей в кабинете он показывает маленькую копию картины Бэнкси, подаренной ему на день рождения погибшим в катастрофе эксминистром МВД Денисом Монастырским.

Вспомнив бывшего коллегу, Андрей Ермак грустно умолкает, но Дмитрий Комаров приходит ему на помощь.

"Маленький мальчик заваливает гораздо большего соперника. Это плюс-минус то, что сейчас происходит в Украине", — говорит он, и собеседник соглашается с ним.

Из кабинета чиновник ведет журналиста к так называемой "комнате отдыха", где вроде бы царит "творческий беспорядок" с картинно оставленными у кресла сапогами.

"Понятно, — отмечает Комаров. — Приблизительно то, что мы видели у президента. Такой "жилой комплекс".

Далее собеседники проходят через приемную в "белый зал" – комнату, где проходят переговоры Ермака и его заместителей.

Она также оформлена с намеком на "роскошь по-номенклатурному" – пышные панно, "грандиозные" орнаменты и "величественная" мозаика.

Похоже, все это действительно оказывает влияние на Комарова.

"Как вы относитесь к этой люстре, мебели… ", — спрашивает он, чем, похоже, немного выводит из себя собеседника.

"Плохо отношусь, — отвечает раздраженно руководитель ОП. Однако, помня, что идет съемка, объясняет: "Я здесь ничего не менял – как оно было, так оно и остается. Сегодня было бы нелогично что-то делать… Есть стол, есть стул, есть бумажка, есть ручка – и это все, что нужно».

Чувствуя, что разговор приобретает немного скучный характер, журналист решает задать "немного провокационный" вопрос . "А бывает такое, что вы что-то сделали, а когда открываете прессу — там пишут, что Зеленский хороший, а Ермак плохой?"

"Моя работа — обеспечить деятельность президента, — терпеливо объясняет Андрей Ермак. — У меня нет и никогда не было самостоятельной политической платформы, карьеры".

"То есть вы не планируете идти в президенты?" – не унимается журналист.

И получает ответ, который, очевидно, рассчитан на руководителя Ермака: "Нет, не планирую, и никогда не планировал. Я считаю, что у нас лучший президент за все годы независимости Украины, и я горжусь, что я работаю с этим президентом. пришел с этим президентом и с этим президентом уйду".

На этой величественной ноте "экскурсия" по оформленному в "советском" стиле кабинета завершается.

Напомним, что в интервью Дмитрию Комарову Андрей Ермак также рассказал о покушениях на себя и Зеленского.