"Трохи радянський стайл": Єрмак показав кабінет, в якому працює в ОП

Керівник Офісу провів "екскурсію" апартаментами, в яких проводить левову частку часу

Не секрет, що про характер людини зазвичай говорить кожна дрібниця з її оточення, в тому числі і місця для роботи та відпочинку.

Про те, як виглядає кабінет керівника Офісу президента Андрія Єрмака, показав у шостому випуску проєкту "Рік. За кадром. Офіс Президента" журналіст Дмитро Комаров.

На відео Єрмак зізнається, що йому не надто комфортно працюється у своєму кабінеті, так як той оформлений у "трошечки радянському стайлі" – масивні люстри і двері, помпезно оформлені меблі, мозаїки з шахтарями і робітникам-селянками тощо.

"Але працюємо в тому, що є", — говорить у своє "виправдання" Єрмак.

Серед небагатьох дорогих для нього речей у кабінеті він показує маленьку копію картини Бенксі, яку подаровав йому на день народження загиблий у катастрофі ексміністр МВС Денис Монастирський.

Згадавши колишнього колегу, Андрій Єрмак сумно замовкає, але Дмитро Комаров приходить йому на допомогу.

"Маленький хлопчик завалює набагато більшого суперника. Це плюс-мінус те, що зараз відбувається в Україні", — каже він, і співбесідник погоджується з ним.

З зали чиновник веде журналіста до так званої "кімнати відпочинку", де начебто панує "творчий безлад" з картинно залишеними біля крісла чоботами.

"Зрозуміло, — відмічає Комаров. — Приблизно те, що ми бачили у президента. Такий собі "житловий комплекс".

Далі співбесідники проходять через приймальню до "білої зали" – кімнати, де відбуваються перемовини Єрмака і його заступників.

Вона також оформлена з натяком на "розкіш по-номенклатурному" – пишні панно, "грандіозні" орнаменти і "велична" мозаїка.

Схоже, все це дійсно справляє враження на Комарова.

"Як ви ставитесь до цих люстр, меблів…", — запитує він, чим, схоже, трохи виводить з себе співбесідника.

"Погано ставлюся, — відповідає роздратовано керівник ОП. Проте, пам'ятаючи, що йде зйомка, пояснює: "Я тут нічого не змінював – як воно було, так воно і залишається. Сьогодні було б нелогічно щось робити… Є стіл, є стілець, є папірець, є ручка – і це все, що потрібно".

Відчуваючи, що розмова набуває трохи нудьгуватого характеру, журналіст вирішує задати "трохи провокаційне" питання "А буває таке, що ви щось зробили, а коли відкриваєте пресу — там пишуть, що Зеленський хороший, а Єрмак поганий?"

"Моя робота – забезпечити діяльність президента, — терпляче пояснює Андрій Єрмак. — У мене немає і ніколи не було самостійної політичної платформи, кар'єри".

"Тобто, ви не плануєте йти в президенти?" – не вгамовується журналіст.

І отримує відповідь, яка, вочевидь, розрахована на керівника Єрмака: "Ні, не планую, і ніколи не планував. Я вважаю, що у нас найкращий президент за всі роки незалежності України, і я пишаюсь, що я працюю з цим президентом. Я прийшов з цим президентом і з цим президентом піду".

На цій величній ноті "екскурсія" по оформленому у "совецькому" стилі кабінету завершується.

Нагадаємо, що у інтерв'ю Дмитру Комарову Андрій Єрмак також розповів про замахи на себе та Зеленського.