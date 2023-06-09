Загадочное происшествие на перевале Дятлова: нераскрытые тайны и самые "дикие" теории

В статье собрали самые правдоподобные и невероятные теории, объясняющие произошедшее на перевале Дятлова

Таинственная история перевала Дятлова будоражит умы многих людей вот уже более 60-ти лет. Многие ученые и самостоятельные исследователи пытались разгадать тайну гибели девяти студентов-альпинистов, однако даже спустя столько времени точная причина произошедшего, логически объясняющая все случившееся, так и не была названа. Эта трагедия до сих пор остается одной из самых загадочных и необъяснимых в истории. В данной статье мы попытаемся взглянуть на факты, предположения и неразрешенные вопросы, касающиеся инцидента на перевале Дятлова, чтобы пролить свет на одну из самых зловещих загадок XX века.

История перевала Дятлова

Группа Дятлова

В январе 1959 года. Группа из девяти опытных альпинистов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход на безымянный перевал Дятлова. Изначально все шло по плану. 31-го января члены группы Дятлова достигли горы Холатчахль и сделали попытку подняться на ее вершину. Однако сильный ветер и наступающая темнота принудили их отложить подъем. Они решили спуститься в долину Ауспии для ночлега. 1 февраля группа снова взошла на склон Холатчахля и устроила ночлег поблизости от безымянного перевала, который позже стал известен как перевал Дятлова.

С этого момента история дятловцев, основанная на их дневниках и фотографиях, прерывается. Все последующие события мы знаем из рассказов их друзей и родственников, а также из данных поисковых операций и следственных документов.

12 февраля группа должна была отправить телеграмму о своем прибытии в конечную точку маршрута, но так и не сделала этого. Вначале некоторое время отсутствие вестей вызывало лишь небольшое беспокойство, так как задержка на день или два казалась несущественной. Однако по прошествии времени тревога родственников и друзей стала расти. В ночь с 16 на 17 февраля удалось связаться с поселком Вижай, куда дятловцы должны были прибыть, и тогда стало ясно, что спортсменов там нет.

Первые группы поисковиков были направлены на место лишь 23 февраля. Как сообщается, туристов начали искать так поздно, поскольку Дятлов не предоставил спортклубу свою маршрутную книжку, и никто не знал точного места, где искать туристов. Восстановить и передать спасательным службам маршрут удалось лишь 19 февраля благодаря сестре одного из участников группы Дятлова, Римме Колеватовой.

Когда поисковая операция была организована, обломки палаток и следы ног были обнаружены на склоне горы Холатчахль, что находится неподалеку от перевала Дятлова. Первые пять тел погибших были найдены вблизи разбитых палаток. Они были одеты в неподходящую одежду для таких суровых погодных условий и не имели обуви. Например, два парня были раздеты до белья и лежали под деревом возле небольшого костра. Загадкой оставалось, почему они покинули палатки без должной подготовки.

Игорь Дятлов на склоне

Четыре оставшихся тела были найдены позже, в мае 1959 года, под глубоким слоем снега в нескольких сотнях метров от места первого обнаружения. Эти тела имели серьезные травмы, включая переломы костей черепа и грудины, но без видимых признаков внешнего повреждения.

Теории гибели туристов на перевале Дятлова

Схождение лавины

Одна из наиболее распространенных версий, объясняющих трагедию на перевале Дятлова, связана со сходом лавины. Согласно этой гипотезе, группа студентов была засыпана лавиной, что привело к их гибели.

Участники группы Дятлова

Аргументы, поддерживающие эту версию, основаны на различных факторах и обстоятельствах, обнаруженных на месте происшествия. Во-первых, обломки палаток, найденные на склоне горы Холатчахль, могут указывать на то, что альпинисты попытались покинуть свои палатки в спешке и панике. Такое поведение может быть связано с неожиданным приближением лавины.

Кроме того, обнаруженные травмы на телах погибших, такие как переломы костей и повреждения грудины, могут быть результатом сильного давления, возникающего при сходе лавины. Эти повреждения не обязательно должны были проявиться в виде внешних травм, что объясняет отсутствие видимых повреждений на некоторых телах.

В дополнение к этим фактам, климатические условия и ландшафтная конфигурация на перевале Дятлова считаются благоприятными для возникновения лавин. Резкие изменения погоды, сильные ветры и накопление снега на склонах горы могли создать опасные условия, которые спровоцировали сход лавины.

Игорь Дятлов на склоне

Однако, несмотря на все указанные факторы, версия о сходе лавины не полностью объясняет все аспекты трагедии на перевале Дятлова. Некоторые вопросы остаются без ответа, включая то, почему группа покинула палатки без должной подготовки и почему их тела были обнаружены в значительном удалении от места разбитых палаток.

Таким образом, версия о сходе лавины является одной из возможных объяснений происшествия на перевале Дятлова, но она не исключает другие факторы и не дает окончательного ответа на все вопросы, связанные с этой загадочной трагедией.

Летучий отряд

Одной из наиболее захватывающих и спорных версий, окружающих трагедию на перевале Дятлова, является теория о причастности летучего отряда к гибели студентов. Согласно этой гипотезе, группа Дятлова стала свидетелем или случайной целью секретных военных испытаний, проводимых летучим отрядом, что привело к их смерти.

Поддерживающие эту версию аргументы включают несколько факторов. Во-первых, некоторые свидетельские показания утверждают, что наблюдались неопознанные летающие объекты вблизи перевала Дятлова в период, когда группа была там. Эти свидетельства подогревают предположение о присутствии летучего отряда или других тайных военных групп или действий в районе.

Дорошенко и Кривонищенко под кедром

Кроме того, некоторые тела погибших студентов имели необычные повреждения, которые не могли быть объяснены сходом лавины или обычными травмами. У некоторых из них были вывихнутые и сломанные кости, а также признаки внутреннего повреждения, которые могли быть вызваны мощными воздействиями или использованием высокотехнологичного оружия.

Однако следует отметить, что версия о причастности летучего отряда не подтверждена достаточными доказательствами. Сведения о наличии тайных военных испытаний в том районе не подтверждаются официальными источниками. Несмотря на некоторые поддерживающие факторы, отсутствуют достаточные доказательства, чтобы однозначно подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Подземные карлики

Одной из самых необычных и мистических версий, связанных с трагедией на перевале Дятлова, является теория о возможном убийстве студентов подземными карликами. Согласно этой гипотезе, группа столкнулась с непознанными существами, которые преследовали и атаковали их, в результате чего они погибли.

Эта версия основана на свидетельских показаниях и некоторых необычных находках на месте происшествия. Некоторые свидетели утверждали, что видели странные существа или силуэты, которые не могли быть объяснены обычными животными или людьми. Эти свидетельства добавляют загадочности и таинственности произошедшему.

Однако, несмотря на все эти свидетельства и необычные находки, версия о подземных карликах, убивших студентов, является одной из самых спекулятивных и маловероятных объяснений. Отсутствуют надежные и конкретные доказательства, подтверждающие существование подобных существ или их причастность к происшествию. Более того, эта версия является скорее результатом фольклора и увлечения мистическими историями, чем основана на реальных фактах.

Отравление метанолом

Одной из наиболее реалистичных и научно обоснованных версий, касающихся трагедии на перевале Дятлова, является гипотеза о возможном отравлении студентов метанолом. Согласно этой теории, члены группы Дятлова могли быть непреднамеренно отравлены метанолом, что привело к их смерти.

Метанол является ядовитым веществом, которое может быть образовано в результате химических процессов и разложения органического материала. В том районе, где произошла трагедия, существовали предпосылки для образования метанола, например, через процесс ферментации снега или ледяных образований. Если студенты употребили такую загрязненную воду или пищу, они могли непреднамеренно попасть в контакт с метанолом.

Участники группы Дятлова

Признаки отравления метанолом включают симптомы, такие как головная боль, тошнота, рвота, замедленное дыхание, замутнение сознания и внутренние повреждения органов. Эти симптомы могут объяснить некоторые странные обстоятельства и находки на месте происшествия, такие как необычные повреждения на телах погибших студентов или их странное поведение перед гибелью.

Кроме того, стоит отметить, что метанол является бесцветной жидкостью без запаха, что делает его трудно обнаружимым без специального оборудования и анализа. Это может объяснить отсутствие явных следов метанола на месте происшествия или в останках студентов.

Однако эта версия также требует дополнительных исследований и доказательств. Образование метанола и его отравляющие свойства в конкретных условиях на перевале Дятлова требуют более детального анализа и экспертизы.

В итоге версия о том, что студенты были убиты метанолом, представляет собой одну из наиболее реалистичных и научно обоснованных объяснений произошедшего на перевале Дятлова. Однако для полного выяснения истинной причины трагедии требуются дальнейшие исследования, анализы и экспертиза.

Тем не менее причина смерти всех девяти альпинистов так и остается загадкой. Возникли различные теории и домыслы, включая атаку диких животных, лавину, военные испытания или даже сверхъестественные явления. Однако официальное заключение, которое было сделано в результате расследования в 1959 году, указывало на "силу, которая вышла из-под контроля", но не конкретизировало, что именно это могло быть.

Спустя годы было предложено несколько новых теорий, и проводились дополнительные расследования, но все они не дали окончательного ответа на загадку трагедии. Многие остаются уверены, что правда о том, что произошло на перевале Дятлова, так и остается неизвестной. Этот инцидент продолжает привлекать внимание людей и вызывать интерес в мире.