Загадкова подія на перевалі Дятлова: нерозкриті таємниці та "дикі" теорії

У статті зібрали найправдоподібніші та найнеймовірніші теорії, які пояснюють те, що сталося на перевалі Дятлова

Таємнича історія перевалу Дятлова розбурхує уми багатьох людей ось уже понад 60 років. Багато вчених і самостійних дослідників намагалися розгадати таємницю загибелі дев’яти студентів-альпіністів, проте навіть через стільки часу точна причина події, що логічно пояснювала все, що трапилося, так і не була названа. Ця трагедія досі залишається однією з найзагадковіших і незрозумілих в історії. У цій статті ми спробуємо поглянути на факти, припущення та невирішені питання, що стосуються інциденту на перевалі Дятлова, щоб пролити світло на одну із найлиховісніших загадок XX століття.

Історія перевалу Дятлова

Група Дятлова

У січні 1959 року. Група із дев’яти досвідчених альпіністів під керівництвом Ігоря Дятлова вирушила у похід на безіменний перевал Дятлова. Спочатку все йшло за планом. 31 січня члени групи Дятлова досягли гори Холатчахль і спробували піднятися на її вершину. Однак сильний вітер і темрява, що наставала, змусили їх відкласти підйом. Вони вирішили спуститися в долину Ауспії для ночівлі. 1 лютого група знову зійшла на схил Холатчахля і влаштувала нічліг поблизу безіменного перевалу, який пізніше став відомим як перевал Дятлова.

З цього моменту історія дятлівців, заснована на їхніх щоденниках та фотографіях, переривається. Всі наступні події ми знаємо з розповідей їхніх друзів та родичів, а також з даних пошукових операцій та слідчих документів.

12 лютого група мала відправити телеграму про своє прибуття в кінцеву точку маршруту, але так і не зробила цього. Спочатку деякий час відсутність звісток викликала лише невелике занепокоєння, оскільки затримка на день чи два здавалася несуттєвою. Проте з часом тривога родичів і друзів стала зростати. У ніч із 16 на 17 лютого вдалося зв’язатися із селищем Вижай, куди дятлівці мали прибути, і тоді стало ясно, що спортсменів там немає.

Перші групи пошукових систем були направлені на місце лише 23 лютого. Як повідомляється, туристів почали шукати так пізно, оскільки Дятлов не надав у спортклуб свою маршрутну книжку, і ніхто не знав точного місця, де шукати туристів. Відновити та передати рятувальним службам маршрут вдалося лише 19 лютого завдяки сестрі одного з учасників групи Дятлова, Риммі Колеватовій.

Коли пошукова операція була організована, уламки наметів та сліди ніг були виявлені на схилі гори Холатчахль, що неподалік від перевалу Дятлова. Перші п’ять тіл загиблих знайшли поблизу розбитих наметів. Вони були одягнені в невідповідний одяг для таких суворих погодних умов і не мали взуття. Наприклад, двоє хлопців були роздягнуті до білизни і лежали під деревом біля невеликого багаття. Загадкою залишалося, чому вони залишили намети без належної підготовки.

Ігор Дятлов на схилі

Чотири тіла, що залишилися, були знайдені пізніше, у травні 1959 року, під глибоким шаром снігу за кількасот метрів від місця першого виявлення. Ці тіла мали серйозні травми, включаючи переломи кісток черепа та грудини, але без видимих ознак зовнішнього ушкодження.

Теорії загибелі туристів на перевалі Дятлова

Сходження лавини

Одна з найпоширеніших версій, що пояснюють трагедію на перевалі Дятлова, пов’язана зі сходженням лавини. Згідно з цією гіпотезою, група студентів була засипана лавиною, що призвело до їхньої загибелі.

Учасники групи Дятлова

Аргументи, що підтримують цю версію, ґрунтуються на різних факторах та обставинах, виявлених на місці події. По-перше, уламки наметів, знайдені на схилі гори Холатчахль, можуть вказувати на те, що альпіністи спробували залишити свої намети поспіхом та панікою. Така поведінка може бути з несподіваним наближенням лавини.

Крім того, виявлені травми на тілах загиблих, такі як переломи кісток та ушкодження грудини, можуть бути результатом сильного тиску, що виникає при сході лавини. Ці ушкодження не обов’язково мали проявитися у вигляді зовнішніх травм, що пояснює відсутність видимих ушкоджень на деяких тілах.

На додаток до цих фактів, кліматичні умови та ландшафтна конфігурація на перевалі Дятлова вважаються сприятливими для виникнення лавин. Різкі зміни погоди, сильні вітри та накопичення снігу на схилах гори могли створити небезпечні умови, які спровокували сходження лавини.

Ігор Дятлов на схилі

Однак, попри всі зазначені фактори, версія про сходження лавини не повністю пояснює всі аспекти трагедії на перевалі Дятлова. Деякі питання залишаються без відповіді, включаючи те, чому група залишила намети без належної підготовки і чому їхні тіла були виявлені у значній відстані від місця розбитих наметів.

Таким чином, версія про сходження лавини є однією з можливих пояснень події на перевалі Дятлова, але вона не виключає інших факторів і не дає остаточної відповіді на всі питання, пов’язані з цією загадковою трагедією.

Летючий загін

Однією з найбільш захопливих та спірних версій, що оточують трагедію на перевалі Дятлова, є теорія про причетність летючого загону до загибелі студентів. Згідно з цією гіпотезою, група Дятлова стала свідком або випадковою метою секретних військових випробувань, які проводили леткі загони, що призвело до їх смерті.

Аргументи, що підтримують цю версію, включають кілька факторів. По-перше, деякі свідчення стверджують, що спостерігалися непізнані літаючі об’єкти поблизу перевалу Дятлова в період, коли група була там. Ці свідчення підігрівають припущення про присутність летючого загону чи інших таємних військових груп чи дій у районі.

Дорошенко та Кривоніщенко під кедром

Крім того, деякі тіла загиблих студентів мали незвичайні ушкодження, які не могли бути пояснені сходом лавини чи звичайними травмами. Деякі з них мали вивихнуті і зламані кістки, а також ознаки внутрішнього пошкодження, які могли бути викликані потужними впливами або використанням високотехнологічної зброї.

Проте слід зазначити, що версію про причетність летючого загону не підтверджено достатніми доказами. Відомості про наявність таємних військових випробувань у цьому районі не підтверджуються офіційними джерелами. Попри деякі фактори, що підтримують, відсутні достатні докази, щоб однозначно підтвердити або спростувати цю теорію.

Підземні карлики

Однією з незвичайних і містичних версій, пов’язаних із трагедією на перевалі Дятлова, є теорія про можливе вбивство студентів підземними карликами. Згідно з цією гіпотезою, група зіткнулася з непізнаними істотами, які переслідували та атакували їх, внаслідок чого вони загинули.

Ця версія заснована на показаннях свідків і деяких незвичайних знахідках на місці події. Деякі свідки стверджували, що бачили дивні істоти або силуети, які не могли бути пояснені звичайними тваринами чи людьми. Ці свідчення додають загадковості та таємничості події.

Однак, попри всі ці свідчення та незвичайні знахідки, версія про підземних карликів, які вбили студентів, є однією з найспекулятивніших і малоймовірних пояснень. Відсутні надійні та конкретні докази, що підтверджують існування подібних істот або їхню причетність до події. Більше того, ця версія є скоріше результатом фольклору та захоплення містичними історіями, ніж ґрунтується на реальних фактах.

Отруєння метанолом

Однією з найбільш реалістичних та науково обґрунтованих версій щодо трагедії на перевалі Дятлова є гіпотеза про можливе отруєння студентів метанолом. Відповідно до цієї теорії, члени групи Дятлова могли бути ненавмисно отруєні метанолом, що призвело до їхньої смерті.

Метанол є отруйною речовиною, яка може бути утворена в результаті хімічних процесів та розкладання органічного матеріалу. У тому районі, де сталася трагедія, існували передумови для утворення метанолу, наприклад через процес ферментації снігу або крижаних утворень. Якщо студенти вживали таку забруднену воду чи їжу, вони могли ненавмисно потрапити до контакту з метанолом.

Учасники групи Дятлова

Ознаки отруєння метанолом включають симптоми, такі як біль голови, нудота, блювання, сповільнене дихання, замутнення свідомості та внутрішні ушкодження органів. Ці симптоми можуть пояснити деякі дивні обставини та знахідки на місці події, такі як незвичайні ушкодження на тілах загиблих студентів або їхня дивна поведінка перед загибеллю.

Крім того, варто відзначити, що метанол є безбарвною рідиною без запаху, що робить його важко виявити без спеціального обладнання та аналізу. Це може пояснити відсутність явних слідів метанолу дома події чи останках студентів.

Однак ця версія також потребує додаткових досліджень та доказів. Утворення метанолу та його отруйні властивості у конкретних умовах на перевалі Дятлова вимагають більш детального аналізу та експертизи.

У результаті версія про те, що студенти були вбиті метанолом, є однією з найбільш реалістичних і науково обґрунтованих пояснень того, що сталося на перевалі Дятлова. Однак для повного з’ясування справжньої причини трагедії потрібні подальші дослідження, аналізи та експертиза.

Проте причина смерті всіх дев’яти альпіністів і залишається загадкою. Виникли різні теорії та домисли, включаючи атаку диких тварин, лавину, військові випробування чи навіть надприродні явища. Однак офіційний висновок, який було зроблено в результаті розслідування у 1959 році, вказував на "силу, яка вийшла з-під контролю", але не конкретизувала, що саме це могло бути.

Через роки було запропоновано кілька нових теорій, і проводилися додаткові розслідування, але вони не дали остаточної відповіді загадку трагедії. Багато хто залишається впевненим, що правда про те, що сталося на перевалі Дятлова, так і залишається невідомою. Цей інцидент продовжує привертати увагу людей та викликати інтерес у світі.