Греческий поставщик МО Украины Elmon отреагировал на дело Вячеслава Шаповалова

Компания является поставщиком более 20 государств, она единственная, кто обеспечивает армию своей страны бронежилетами

Греческая компания ELMON S.A. после полномасштабного вторжения России стала одним из новых зарубежных поставщиков Министерства обороны Украины. Именно эта компания фигурирует в уголовном деле Государственного бюро расследования против бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. ГБР считает, что именно Шаповалов заключил с ней незаконную сделку, по которой были поставлены некачественные бронежилеты для ВСУ. Из официального письма руководства ELMON S.A., которое есть в нашем распоряжении, следует, что все было, мягко говоря, не так. А в разговоре с нами руководитель компании еще раз подтвердил, что некачественную продукцию ВСУ не получили. Тогда за что преследуют Шаповалова?

4 из 11 контрактов выполнены до оглашения подозрения

Напомним, что Шаповалова подозревают в препятствовании законным действиям ВСУ, которые якобы были осуществлены путем подписания контрактов на поставку амуниции несоответствующего качества.

На самом деле Шаповалов не подписывал ни одного контракта, потому что доверенность на заключение подобных договоров имел Департамент государственных закупок МО, а Шаповалов по своим служебным обязанностям замминистра только формировал политику закупок.

Тем не менее суд отправил Шаповалова под арест – он находится в СИЗО с февраля 2023 года, ему уже дважды продлевали срок содержания под стражей, а залог, который ему назначил суд, является крупнейшим среди всех известных в Украине – 402 млн долларов .

В марте этого года Печерский районный суд города Киева вынес постановление о применении в отношении меры пресечения Шаповалова в виде содержания под стражей, и это постановление есть в открытом, публичном доступе . В нем, по закону, скрыты имена участников судебного процесса, а названия компаний, с которыми МО заключило сделки – почему-то нет. Поэтому любой желающий может узнать, кто именно является поставщиком МО, что именно они поставляли, сколько и на какие суммы. Кроме того, у кого-то может сложиться впечатление, что поставщики действительно продали Украине некачественную продукцию.

Дело Шаповалова получило широкую огласку, прежде всего, из-за его неадекватности, ведь из постановления четко видно, что бывший замминистра обороны сразу же после 24 февраля 2022 года начал процесс масштабных закупок амуниции для украинской армии, которая почти в один момент возросла в разы.

Кроме того, как отметил защитник Шаповалова , старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин, в постановлении и подозрении нет ответа на вопрос, почему именно его подзащитный внезапно решил препятствовать вооруженным силам.

Напомним также, что в 2022 году Кабинетом Министров был принят определенный ряд постановлений, упрощающих закупки, чтобы ускорить их. Однако Шаповалову инкриминируется, что в договорах с иностранными поставщиками якобы нет условий контроля качества. Кроме того, следствие считает, что Шаповалов не имел права покупать амуницию на основе 100-процентной оплаты.

В то же время решение суда не содержало других – не менее важных деталей. В частности, о том, что большинство из 11 поставщиков является поставщиками НАТО и находится на территории стран Альянса.

Кроме того, на самом деле некачественной оказалась лишь определенная часть продукции.

В своем интервью Шаповалов отметил , что после упрощения процедур закупок МО получило возможность делать закупки за границей и на основании обычных международных договоров между двумя субъектами хозяйствования, что и было сделано. А такие договоры по определению предусматривают ответственность сторон – в том числе и за качество.

Митюрин также отметил, что по тем товарам, которые были признаны ненадлежащего качества, со стороны МО велась и ведется претензионная работа, то есть поставщики либо возвращают деньги, либо заменяют то, что уже поставили на качественное.

Более того, сторона защиты Шаповалова предоставила суду данные (которые пока были проигнорированы) о том, что из 11 фигурирующих в подозрении контрактов 4 были выполнены без проблем еще до конца прошлого года, то есть задолго до того, когда подозрение было вручено Шаповалову.

"По этим четырем контрактам уже в декабре 2022 года была нулевая дебиторская задолженность, закрыта претензионная работа, уплачены штрафные санкции и т.д.", — уверяет Митюрин .

Однако до сих пор это все были слова самого Шаповалова и его защитника. Теперь свое слово сказал один из поставщиков, названный в уголовном производстве.

"Останавливаем пули с 2005 года"

Из решения решения суда о том, кто именно и поставил некачественную продукцию, можно узнать, в частности, следующее:"Согласно платежному поручению в иностранной валюте № 100 от 23.06.2022 г. 27.06.2022 г. со счета Минобороны № НОМЕР_3 , открытом в АО "Укрэксимбанк", на счет ELMON S.A. № НОМЕР_5, открытый в National Bank of Greece S.A., перечислены средства в сумме 5 425 000,00 Евро с назначением платежа – оплата по Договору поставки № UA-1603-1 от 16.03.2022 г. В дальнейшем 18.07.2022 Договором № UA-1603-1 от 16.03.2022 г. был поставлен жилет пластино-носитель для мягких и жестких бронированных листов в количестве 7 000 комплектов общей стоимостью 875 000,00 Евро. с дефектами, в частности, установлено неудовлетворительное качество пришивания карманов жестких баллистических пластин к основной ткани жилета, что приводит к их отрыву, и в дальнейшем может привести к потере военнослужащими жестких баллистических пластин при эвакуации в боевых условиях. Выявленные недостатки и несоответствие поставленного товара на сумму 875 000,00 евро (по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на дату перечисления средств составило 26 921 475,00 грн) заявленным в Спецификации условиям привели к невозможности его поставки в воинские части и обеспечения военнослужащих средств индивидуальной защиты в условиях особого периода во время действия военного положения, обусловленного вооруженной агрессией российской федерации против Украины, т.е. сделало невозможным обеспечение надлежащего уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины".

Казалось бы, здесь все очевидно и понятно – поставщик продал МО Украины некачественную продукцию и за это кто-то должен ответить, а именно тот, кто такой товар купил (сознательно, если это действительно так), а также обязательно тот, кто такой товар поставил.

Однако следствие и суд даже не пытались привлечь к ответственности компанию ELMON, ей даже не задали ни одного вопроса.

Вместо них на непоставленные вопросы ответил руководитель ELMON S.A. Иоаннис Галанис. Мы располагаем его письмом, появление которого было спровоцировано именно упоминанием его компании в контексте дела Шаповалова.

Итак, господин Галанис официально сообщает, что его компания является поставщиком более 20 стран, в частности Соединенного Королевства, Финляндии, Испании, ОАЭ и, конечно, Греции, в частности, она единственная, кто обеспечивает армию своей страны бронежилетами.

ELMON, девиз которой "Останавливаем пули с 2005 года", имеет сертификаты качества продукции в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 военного стандарта качества AQAP 2110 (издание D) для проектирования, разработки и производства бронежилетов.

"Мы являемся поставщиками HATO с кодом изготовителя HATO G1454, а наши предприятия сертифицированы как NATO SECRET Главным управлением военного штаба. Кроме того, вся наша продукция проверяется на качество и сертифицирована международными аккредитованными (согласно ISO 17025) лабораториями в соответствии с международными стандартами, такими как последний NIJ 0101.06", – сообщил глава компании.

В своем письме он упоминает, как он начал сотрудничать с Украиной. Так, 1 и 2 марта 2022 года ELMON S.A. приняла участие в специализированной выставке военного спецназа "Enforcetac" в г. Нюрнберг, Германия.

"Война в Украине началась неделей ранее (24 февраля) во время выставки. Как и ко многим другим производителям бронежилетов, к нам обратились с просьбой о срочных поставках бронежилетов украинским войскам. Наша компания является единственным поставщиком бронежилетов для греческой армии, и в то время у нас был большой контракт с нашими Национальными вооруженными силами. Мы решили ускорить доставку в нашу армию и поддержать Вооруженные силы Украины, которые в этом нуждались больше всего, чтобы бороться с российским вторжением. Итак, мы использовали весь наш баллистический материал для исполнение контракта с МО Украины", – пишет господин Галанис.

По его словам, в течение 2022 года компания под его руководством оказывала помощь многочисленным организациям, волонтерам и даже Министерству обороны Соединенного Королевства, которое обучало украинские войска на своей территории.

"Мы успешно поставили десятки тысяч систем защиты и никогда не имели никаких вопросов по этим поставкам. Мы получили десятки благодарных писем… Мы также очень тесно и с большим успехом сотрудничали с Посольством Украины в Греции для ускорения бюрократических процедур", – рассказывает руководитель ELMON S.A.

Относительно поставок по контракту, который упоминается в уголовном деле против Шаповалова, Галанис сообщил, что непосредственно в МО Украины были поставлены бронежилеты на сумму 15,5 млн евро и опосредованно — через МО Великобритании — более 30 миллионов евро за 2022 год.

Как было сказано выше, следствие установило "неудовлетворительное качество пришивания карманов жестких баллистических пластин к основной ткани жилета, что приводит к их отрыву".

На это Галанис ответил, что"проблема с нитью на кармане жилета была вызвана небольшой партией пряжи, которую мы получили от нашего поставщика сырья (пары рулонов пряжи)".

"Проблема была обнаружена только на нескольких продуктах… Поэтому, хоть нас пригласили выехать на осмотр дефектов в Киев и определить бракованные единицы, мы решили срочно отозвать и полностью заменить всю партию… и сэкономить время вместе с нашей 100% компенсацией затрат", – сказал руководитель компании-поставщика.

В августе прошлого года Elmon без лишних вопросов приняла возвращенные три грузовика бронежилетов, которые были переработаны или заменены и отправлены обратно в Украину, где они были получены и приняты после проверки Министерством обороны Украины без замечаний.

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После появления этого письма мы связались с руководителем ELMON S.A. Иоаннисом Галанисом и задали несколько уточняющих вопросов.

- Известно ли вам о деле экс-замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова?

– Да, я знаю о нем из новостей. Но я не знаком с документами, потому не могу это дело комментировать.

– Известно ли вам, что ваша компания упоминается в судебном решении против Шаповалова и есть в публичном доступе? Какова была ваша реакция на это и намерены ли вы подавать официальную жалобу на действия украинских правоохранителей, которые, по сути, обвиняют вас в поставке некачественной продукции?

– Мы слышали об упоминании нашей компании среди многих других, связанных с контрактами. Но наша компания успешно выполнила контракт с Министерством обороны Украины, претензий по качеству к нам со стороны МО нет, и мы получили оплату. Таким образом, мы не намерены подавать жалобу. К тому же, против нас также нет претензий со стороны правоохранительных органов Украины.

- Как была достигнута договоренность о поставках вашей продукции в Украину?

- Соглашение о поставке было заключено через официальный отдел закупок Министерства обороны Украины путем комплексной проверки и документации, представленной обеими сторонами.

- Есть ли на контракте подпись Шаповалова? Вы имели с ним личный контакт?

- Контракт подписан между нашей компанией и законными представителями Министерства обороны Украины. С замминистра Шаповаловым мы никогда не встречались и не контактировали лично.

- Шаповалова подозревают в отсутствии пункта качества в контрактах. Неужели его действительно не было?

- Вся наша продукция сертифицирована аккредитованными лабораториями по международным стандартам, соответствующая документация была подана в соответствующие органы Украины. Кроме того, каждая доставленная в Украину партия прошла баллистические испытания, и ее стопроцентное соответствие баллистическим требованиям было подтверждено. Иначе было бы невозможно заметить незначительный дефект – несущий шов – в части наших поставок, если бы перед получением не был проведен тщательный контроль качества.

- Шаповалова также подозревают в том, что он производил полную подписку за поставки. Вы видите здесь какие-нибудь нарушения? Вы согласились бы поставлять боеприпасы по предоплате в страну, которой отводилось всего три дня на существование?

- Нам не заплатили 100% стоимости всего контракта. Контракт был на 20000 комплектов, и нам платили только за ту часть, которая отправлялась – то есть 6500 наборов за раз. После того, как первая партия была доставлена ​​и принята, только потом была отгружена и оплачена вторая партия. Такие платежи являются обычным способом оплаты именно после отправки товара, особенно если эти товары специально изготовлены для военных целей и когда существует риск пребывания страны-покупателя в состоянии войны.

- Поставляете ли вы свою продукцию в Украину сейчас? Какие ваши планы в Украине в будущем?

- Сейчас мы поставляем бронежилеты в Украину через Министерство обороны Великобритании, обучающее украинские войска на своей территории. Мы считаем МО Украины стратегическим партнером и планируем укрепить наши отношения.

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Таким образом, если не у следствия, то у суда должны возникнуть определенные сомнения в незаконности остальных контрактов, приписываемых Шаповалову. Однако рассмотрение дела по сути еще не началось, а следствие, которое продолжается с июля 2022 года, не продвинулось ни на йоту. Когда письма, аналогичные письму компании ELMON S.A., начнут писать другие поставщики, дело вообще должно рассыпаться из-за отсутствия состава преступления.

Однако в то же время Украина подвергает себя и претензиям со стороны этих поставщиков, ведь де-факто украинская правоохранительная система считает и заявила об этом публично, что иностранные компании, являющиеся поставщиками НАТО, якобы взяли деньги из украинского бюджета и продали хлам. Оказывается, это не так. Поэтому возникает непростой вопрос: кто именно препятствовал ВСУ – Шаповалов, ключевая фигура, которую буквально выдернули из системы обеспечения ВСУ во время войны, или тот (те), кто держит его за решеткой по надуманной причине?