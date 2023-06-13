Грецький постачальник МО України Elmon відреагував на справу Вячеслава Шаповалова

Компанія є постачальником більш ніж 20 держав, вона єдина, хто забезпечує армію своєї країни бронежилетами

Грецька компанія ELMON S.A. після повномасштабного вторгнення Росії стала одним з нових закордонних постачальників Міністерства оборони України. Саме ця компанія фігурує у кримінальній справі Державного бюро розслідування проти колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова. ДБР вважає, що саме Шаповалов уклав з нею незаконну угодну, за якою було поставлено неякісні бронежилети для ЗСУ. З офіційного листа керівництва ELMON S.A., який є в нашому розпорядженні, випливає, що все було, м’яко кажучи, не так. А у розмові з нами керівник компанії ще раз підтвердив, що неякісної продукції ЗСУ не отримали. Тоді за що переслідують Шаповалова?

4 з 11 контрактів виконані до оголошення підозри

Нагадаємо, що Шаповалова підозрюють у перешкоджанні законним діям ЗСУ, яке нібито здійснювалось шляхом підписання контрактів на постачання амуніції невідповідної якості.

Насправді Шаповалов не підписував жодного контракту, бо довіреність на укладання подібних угод мав Департамент державних закупівель МО, а Шаповалов за своїми службовими обов’язками заступника міністра лише формував політику закупівель.

Проте суд відправив Шаповалова під арешт – він знаходиться у СІЗО з лютого 2023 року, йому вже двічі продовжували термін тримання під вартою, а застава, яку йому призначив суд, є найбільшою серед всіх відомих в Україні – 402 млн доларів .

У березні цього року Печерський районний суд міста Києва затвердив ухвалу про застосування щодо Шаповалова запобіжного заходу у виді тримання під вартою, і ця ухвала є у відкритому, публічному доступі . В ній, за законом, приховані імена учасників судового процесу, а назви компаній, з якими МО уклало угоди – чомусь ні. Тому будь-хто може дізнатися, хто саме є постачальником МО, що саме вони постачали, скільки і на які суми. Крім того, у когось може скластися враження, що постачальники дійсно продали Україні неякісну продукцію.

Справа Шаповалова набула широкого розголосу, перш за все, через її неадекватність, адже з ухвали чітко видно, що колишній заступник міністра оборони одразу ж після 24 лютого 2022 року розпочав процес масштабних закупівель амуніції для української армії, яка майже в один момент зросла у рази.

Крім того, як зазначив захисник Шаповалова , старший партнер адвокатського об’єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін, в ухвалі та у підозрі немає відповіді на питання, чому саме його підзахисний раптово вирішив перешкоджати збройним силам.

Нагадаємо також, що у 2022 році Кабінетом Міністрів було ухвалено певну низку постанов, які спрощували закупівлі, аби пришвидшити їх. Однак Шаповалову інкримінується, що в договорах з іноземними постачальниками нібито немає умов контролю якості. Крім того, слідство вважає, що Шаповалов не мав права купувати амуніцію на основі 100-відсоткової оплати.

У той саме час ухвала суду не містила інших – не менш важливих деталей. Зокрема, про те, що більшість з 11 постачальників є постачальниками НАТО і знаходяться на території країн Альянсу.

Крім того, насправді нібито неякісною виявилася лише певна частка.

У своєму інтерв’ю Шаповалов зазначив , що після спрощення процедур закупівель МО отримало можливість робити закупівлі за кордоном і на підставі звичайних міжнародних договорів між двома суб’єктами господарювання, що і було зроблене. А такі договори за визначенням передбачають відповідальність сторін – у тому числі, і за якість.

Мітюрін також наголосив, що по тих товарах, які були визнані неналежної якості, з боку МО велась і ведеться претензійна робота, тобто постачальники або повертають гроші, або замінюють те, що вже поставили на якісне.

Щобільше, сторона захисту Шаповалова надала суду дані (які поки були проігноровані) про те, що з 11 контрактів, які фігурують у підозрі, 4 були виконані без проблем ще до кінця минулого року, тобто задовго до того, коли підозра була вручена Шаповалову.

"По цих чотирьох контрактах вже у грудні 2022 року була нульова дебіторська заборгованість, закрита претензійна робота, виплачені штрафні санкції і таке інше", — запевняє Мітюрін .

Однак до цього часу то все були слова самого Шаповалова та його захисника. Тепер своє слово сказав один з постачальників, який названий у кримінальному провадженні.

"Зупиняємо кулі з 2005 року"

З ухвали суду про те, хто саме і поставив неякісну продукцію, можна дізнатися, зокрема, наступне: "Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 100 від 23.06.2022 р. 27.06.2022 р. з рахунку Міноборони № НОМЕР_3 , відкритому в АТ "Укрексімбанк", на рахунок ELMON S.A. № НОМЕР_5 , відкритий у National Bank of Greece S.A., перераховано кошти в сумі 5 425 000,00 Євро з призначенням платежу — оплата за Договором поставки № UA-1603-1 від 16.03.2022 р. В подальшому 18.07.2022 р. за вказаним Договором № UA-1603-1 від 16.03.2022 р. було поставлено жилет пластино-носій для м`яких і твердих броньованих листів у кількості 7 000 комплектів загальною вартістю 875 000,00 Євро з дефектами, зокрема встановлено незадовільну якість пришивання кишень жорстких балістичних пластин до основної тканини жилета, що призводить до їх відриву, та у подальшому може призвести до втрати військовослужбовцями жорстких балістичних пластин під час евакуації у бойових умовах. Виявлені недоліки та невідповідність поставленого товару на суму 875 000,00 Євро (що за офіційним курсом Національного банку України станом на дату перерахування коштів становило 26 921 475,00 грн) заявленим у Специфікації умовам призвели до унеможливлення його поставки до військових частин та забезпечення військовослужбовців засобами індивідуального захисту в умовах особливого періоду під час дії воєнного стану, зумовленого збройною агресією російської федерації проти України, тобто унеможливило забезпечення належного рівня боєздатності Збройних Сил України".

Здавалося б, тут все очевидно та зрозуміло – постачальник продав МО України неякісну продукцію і за це хтось має відповісти, а саме – той, хто такий товар купив (свідомо, якщо це дійсно так), а також обов’язково той, хто такий товар поставив.

Однак слідство і суд не питали і навіть не намагалися притягнути до відповідальності компанію ELMON, їй навіть не поставили жодного питання.

Замість них на непоставлені питання відповів керівник ELMON S.A. Іоаніс Ґаланіс. Ми маємо у розпорядженні його лист, появу якого спричинило саме згадування його компанії у контексті справи Шаповалова.

Отже, пан Ґаланіс офіційно повідомляє, що його компанія є постачальником більш ніж 20 країн, зокрема, Сполученого Королівства, Фінляндії, Іспанії, ОАЕ і, звісно, Греції, зокрема, вона єдина, хто забезпечує армію своєї країни бронежилетами.

ELMON, девіз якої "Зупиняємо кулі з 2005 року", має сертифікати якості продукції відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 i військового стандарту якості AQAP 2110 (видання D) для проектування, розробки та виробництва бронежилетів.

"Ми є постачальниками HATO з кодом виробника HATO G1454, а наші підприемства сертифіковані як NATO SECRET Головним управлінням військового штабу. Крім того, вся наша продукція перевіряеться на якість та сертифікована міжнародними акредитованими (відповідно до ISO 17025) лабораторіями відповідно до міжнародних стандартів, таких як останній NIJ 0101.06", — повідомив голова компанії.

У своєму листі він згадує, як він розпочав співпрацювати з Україною. Так, 1 та 2 березня 2022 року ELMON S.A. взяла участь у спеціалізованій виставці військового спецназу "Enforcetac" у м. Нюрнберг, Німеччина.

"Війна в Україні почалася тижнем раніше (24 лютого), під час виставки. Як i до багатьох інших виробників бронежилетів, до нас звернулися з проханням про термінові поставки бронежилетів українським військам. Наша компанія є єдиним постачальннком бронежилетів для грецької армії, i на той час у нас був великий контракт з нашими Національними збройними силами. Ми вирішили пришвидшити доставку до нашої арміі та підтримати збройні сили України, які цього потребували найбільше, щоб боротися з російським вторгненням. Отже, ми використали весь наш балістичний матеріал для виконання контракту з МО України", — пише пан Ґаланіс.

За його словами, протягом 2022 року компанія під його керівництвом надавала допомогу численним організаціям, волонтерам та навіть Міністерству оборони Сполученого Королівства, яке навчало українські війська на своїй територїі.

"Ми успішно поставили десятки тисяч систем захисту i ніколи не мали жодних питань щодо цих поставок. Ми отримали десятки вдячних листів… Ми також дуже тісно та з великим успіхом співпрацювали з Посольством України в Греції для прискорення бюрократичних процедур", — розповідає керівник ELMON S.A.

Щодо поставок за контрактом, який згадується у кримінальній справі проти Шаповалова, Ґаланіс повідомив, що безпосередньо до МО України було поставлено бронежилетів на суму 15,5 млн євро i опосередковано — через МО Великобританії — на понад 30 мільйонів евро за 2022 рік.

Як було сказано вище, слідство встановило "незадовільну якість пришивання кишень жорстких балістичних пластин до основної тканини жилета, що призводить до їх відриву".

На це Ґаланіс відповів, що "проблема з ниткою на кишені жилета була спричинена невеликою партіею пряжі, яку ми отримали від нашого постачальника сировини (пapy рулонів пряжі)".

"Проблема була виявлена лише на кількох продуктах… Отже, хоч нас запросили виїхати на огляд дефекту в Київ i визначити браковані одиниці, ми вирішили терміново відізвати i повністю замінити всю партію… та заощадити час разом з нашою 100% компенсаціею витрат", — сказав керівник компанії-постачальника.

У серпні минулого року Elmon без зайвих питань прийняла повернуті три вантажівки бронежилетів, які були перероблені або замінені i відправлені назад в Україну, де вони були отримані та прийняті після перевірки Міністерством оборони України без зауважень.

***

Після появи цього листа ми зв’язалися з керівником ELMON S.A. Іоанісом Ґаланісом і поставили декілька уточнюючих питань.

- Чи відомо вам про справу ексзаступника міністра оборони України Вячеслава Шаповалова?

- Так, я знаю про неї з новин. Але я не знайомий з документами, тому не можу цю справу коментувати.

- Чи відомо вам, що ваша компанія згадується в судовому рішенні проти Шаповалова і є у публічному доступі? Якою була ваша реакція на це і чи маєте ви намір подавати офіційну скаргу на дії українських правоохоронців, які, по суті, звинувачують вас у постачанні неякісної продукції?

- Ми чули про згадку нашої компанії серед багатьох інших, пов'язаних з контрактами. Але наша компанія успішно виконала контракт з Міністерством оборони України, претензій щодо якості до нас з боку МО немає, і ми отримали оплату. Таким чином, ми не маємо наміру подавати скаргу. До того ж проти нас також немає претензій з боку правоохоронних органів України.

- Як була досягнута домовленість про поставки вашої продукції в Україну?

- Угода про поставку була укладена через офіційний відділ закупівель Міністерства оборони України шляхом комплексної перевірки та документації, поданої обома сторонами.

- Чи є на контракті підпис Шаповалова? Ви мали з ним особистий контакт?

- Контракт підписано між нашою компанією та законними представниками Міністерства оборони України. З заступником міністра Шаповаловим ми ніколи не зустрічалися і не контактували особисто.

- Шаповалова підозрюють у відсутності пункту про якість у контрактах. Невже його справді не було?

- Вся наша продукція сертифікована акредитованими лабораторіями за міжнародними стандартами, відповідна документація була подана до відповідних органів України. Крім того, кожна доставлена в Україну партія пройшла балістичні випробування, і її стовідсоткова відповідність балістичним вимогам була підтверджена. Інакше було б неможливо помітити незначний дефект — несучий шов – у частині наших поставок, якби перед отриманням не було проведено ретельний контроль якості.

- Шаповалова також підозрюють у тому, що він робив повну передплату за поставки. Ви бачите тут якісь порушення? Чи погодилися б ви постачати боєприпаси за передоплатою в країну, якій відводилось лише три дні на існування?

- Нам не заплатили 100% вартості всього контракту. Контракт був на 20000 комплектів, і нам платили лише за ту частину, яка відправлялася — тобто 6500 наборів за раз. Після того, як перша партія була доставлена та прийнята, лише потім була відвантажена та оплачена друга партія. Такі платіжі є звичайним способом оплати – саме після відправлення товару, особливо якщо ці товари спеціально виготовлені для воєнних цілей і коли існує ризик перебування країни-покупця у стані війни.

- Чи постачаєте ви свою продукцію в Україну зараз? Які ваші плани щодо України у майбутньому?

- Зараз ми постачаємо бронежилети в Україну через Міністерство оборони Великобританії, яке навчає українські війська на своїй території. Ми вважаємо МО України стратегічним партнером і плануємо зміцнити наші відносини.

***

Таким чином, якщо не у слідства, то у суду має виникнути певні сумніви і щодо незаконності решти контрактів, які приписують Шаповалову. Однак розгляд справи по суті ще не розпочався, а слідство, яке триває аж з липня 2022 року, не просунулось ні на йоту. Коли листи, аналогічні листу компанії ELMON S.A., почнуть писати інші постачальники, справа взагалі має розсипатись за відсутністю складу злочину.

Однак у той саме час Україна наражає себе і на претензії з боку цих постачальників, адже де-факто українська правоохоронна система вважає і заявила про це публічно, що іноземні компанії, які є постачальниками НАТО, нібито взяли гроші з українського бюджету і продали непотріб. Виявляється, що це не так. Тому постає непросте питання: хто саме перешкоджав ЗСУ – Шаповалов, ключова фігура, яку буквально висмикнули з системи забезпечення ЗСУ під час війни, або той (ті), хто тримає його за ґратами за надуманою причиною?