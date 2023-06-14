Поставщик амуниции Elmon S.A. без замечаний выполнил контракт, инкриминируемый экс-замминистра обороны Шаповалову

Именно эта компания является поставщиком более 20 стран, включая Соединенное Королевство, Финляндию, Испанию, ОАЭ и Грецию

Греческая компания ELMON S.A. , которая после полномасштабного вторжения РФ стала одним из новых зарубежных поставщиков Минобороны Украины, отреагировала на уголовное дело, возбужденное против экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

Именно эта компания фигурирует в уголовном деле Государственного бюро расследований против Шаповалова. ГБР считает, что Шаповалов заключил с ней соглашение, по которому были поставлены некачественные бронежилеты для ВСУ.

Однако из официального письма руководства ELMON S.A., которым располагает Telegraf , следует, что несколько единиц некачественных бронежилетов были заменены за счет самого производителя, и произошло это задолго до вручения Шаповалову подозрения. Также журналисты смогли поговорить с руководителем ELMON S.A. Иоанисом Галанисом лично.

В своем письме Галанис официально сообщил, что его компания является поставщиком более 20 стран, в частности Соединенного Королевства, Финляндии, Испании, ОАЭ и, конечно, Греции.

"Мы являемся поставщиками HATO с кодом производителя HATO G1454, а наши предприятия сертифицированы как NATO SECRET Главным управлением военного штаба. Вся наша продукция проверяется на качество и сертифицирована международными аккредитованными лабораториями", — сообщил глава компании.

По его словам, после 24 февраля 2024 года, как и ко многим другим производителям, к нему обратились с просьбой о срочных поставках бронежилетов украинским войскам, и ELMON S.A., тесно сотрудничая с посольством Украины в Греции ради ускорения бюрократических процедур, поставила непосредственно МО Украины бронежилеты на сумму 15,5 млн евро и опосредованно через Великобританию, где тренировались украинские военные, более чем на 30 миллионов евро за 2022 год.

"Мы успешно поставили десятки тысяч систем защиты и никогда не имели никаких вопросов по этим поставкам", — заявил руководитель ELMON S.A.

Галанис признал, что была обнаружена проблема с нитью на некоторых единицах бронежилетов. "Мы решили срочно отозвать и полностью заменить всю партию", — объяснил он.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Галанис сообщил, что не знаком с Шаповаловым, а контракты были подписаны не с бывшим замминистра обороны Украины, а с законными представителями МО, и компания успешно выполнила контракт с МО, претензий по качеству к ней нет — со стороны правоохранительных органов Украины тоже.