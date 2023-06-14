Поставщик амуниции Elmon S.A. без замечаний выполнил контракт, инкриминируемый экс-замминистра обороны Шаповалову
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Именно эта компания является поставщиком более 20 стран, включая Соединенное Королевство, Финляндию, Испанию, ОАЭ и Грецию
Греческая компания ELMON S.A., которая после полномасштабного вторжения РФ стала одним из новых зарубежных поставщиков Минобороны Украины, отреагировала на уголовное дело, возбужденное против экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
Именно эта компания фигурирует в уголовном деле Государственного бюро расследований против Шаповалова. ГБР считает, что Шаповалов заключил с ней соглашение, по которому были поставлены некачественные бронежилеты для ВСУ.
Однако из официального письма руководства ELMON S.A., которым располагает Telegraf, следует, что несколько единиц некачественных бронежилетов были заменены за счет самого производителя, и произошло это задолго до вручения Шаповалову подозрения. Также журналисты смогли поговорить с руководителем ELMON S.A. Иоанисом Галанисом лично.
В своем письме Галанис официально сообщил, что его компания является поставщиком более 20 стран, в частности Соединенного Королевства, Финляндии, Испании, ОАЭ и, конечно, Греции.
"Мы являемся поставщиками HATO с кодом производителя HATO G1454, а наши предприятия сертифицированы как NATO SECRET Главным управлением военного штаба. Вся наша продукция проверяется на качество и сертифицирована международными аккредитованными лабораториями", — сообщил глава компании.
По его словам, после 24 февраля 2024 года, как и ко многим другим производителям, к нему обратились с просьбой о срочных поставках бронежилетов украинским войскам, и ELMON S.A., тесно сотрудничая с посольством Украины в Греции ради ускорения бюрократических процедур, поставила непосредственно МО Украины бронежилеты на сумму 15,5 млн евро и опосредованно через Великобританию, где тренировались украинские военные, более чем на 30 миллионов евро за 2022 год.
"Мы успешно поставили десятки тысяч систем защиты и никогда не имели никаких вопросов по этим поставкам", — заявил руководитель ELMON S.A.
Галанис признал, что была обнаружена проблема с нитью на некоторых единицах бронежилетов. "Мы решили срочно отозвать и полностью заменить всю партию", — объяснил он.
Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Галанис сообщил, что не знаком с Шаповаловым, а контракты были подписаны не с бывшим замминистра обороны Украины, а с законными представителями МО, и компания успешно выполнила контракт с МО, претензий по качеству к ней нет — со стороны правоохранительных органов Украины тоже.
Ранее Вячеслав Шаповалов в своем интервью назвал дело против него абсурдным. Он подчеркнул, что часть амуниции, которая была некачественной, ни минуты не использовалась армией.