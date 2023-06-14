Постачальник амуніції Elmon S.A. без зауважень виконав контракт, який інкримінують ексзаступнику міністра оборони Шаповалову

Саме ця компанія є постачальником більш ніж 20 країн, зокрема Сполученого Королівства, Фінляндії, Іспанії, ОАЕ та Греції

Грецька компанія ELMON S.A. , яка після повномасштабного вторгнення РФ стала одним з нових закордонних постачальників Міноборони України, відреагувала на кримінальну справу, порушену проти ексзаступника міністра оброни Вячеслава Шаповалова.

Саме ця компанія фігурує у кримінальній справі Державного бюро розслідувань проти Шаповалова. ДБР вважає, що Шаповалов уклав з нею угоду, за якою було поставлено неякісні бронежилети для ЗСУ.

Однак з офіційного листа керівництва ELMON S.A., який є у розпорядженні Telegraf , випливає, що декілька одиниць неякісних бронежилетів були замінені коштом самого виробника, і сталося це задовго до вручення Шаповалову підозри. Також журналісти змогли поговорити з керівником ELMON S.A. Іоанісом Ґаланісом особисто.

У своєму листі Ґаланіс офіційно повідомив, що його компанія є постачальником більш ніж 20 країн, зокрема Сполученого Королівства, Фінляндії, Іспанії, ОАЕ і, звісно, Греції.

"Ми є постачальниками HATO з кодом виробника HATO G1454, а наші підприємства сертифіковані як NATO SECRET Головним управлінням військового штабу. Вся наша продукція перевіряється на якість та сертифікована міжнародними акредитованими лабораторіями", — повідомив голова компанії.

За його словами, після 24 лютого 2024 року, як i до багатьох інших виробників, до нього звернулися з проханням про термінові поставки бронежилетів українським військам, і ELMON S.A., тісно співпрацюючи з посольством України в Греції заради прискорення бюрократичних процедур, поставила безпосередньо МО України бронежилети на суму 15,5 млн євро i опосередковано через Великобританію, де тренувались українські військові, на понад 30 мільйонів євро за 2022 рік.

"Ми успішно поставили десятки тисяч систем захисту i ніколи не мали жодних питань щодо цих поставок", — заявив керівник ELMON S.A.

Ґаланіс визнав, що була виявлена проблема з ниткою на деяких одиницях бронежилетів. "Ми вирішили терміново відізвати i повністю замінити всю партію", — пояснив він.

Відповідаючи на уточнюючи питання журналістів, Ґаланіс повідомив, що не знайомий з Шаповаловим, а контракти були підписані не з колишнім заступником міністра оборони України, а з законними представниками МО., і компанія успішно виконала контракт з МО, претензій щодо якості до неї немає – з боку правоохоронних органів України також.