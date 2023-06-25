"Предлагали похоронить пепел, потому что не осталось ничего": дочь жертвы ракетного удара по Кременчугу рассказала подробности трагедии

27 июня 2022 года в ТЦ "Амстор" 22 человека погибли и 56 получили ранения

Лишь недавно 51-летнюю Ларису Кохановскую, которую с 27 июня прошлого года, после ракетного обстрела ТЦ "Амстор" , считали пропавшей без вести, Крюковский райсуд Кременчуга Полтавской области признал одной из 22 погибших.

Родные Ларисы рассказали "Телеграфу" подробности трагедии, которая стала незаживающей раной для их осиротевшей семьи.

Поиски тела

Признать погибшей уборщицу магазина Comfy в ТЦ "Амстор" Ларису Кохановскую через суд было необходимо, поскольку ее тело так и не нашли на месте трагедии. Семья же, не имея свидетельства о смерти, не могла получить ни наследства, ни социальных выплат.

Родные довольно долго надеялись на чудо, разыскивая Ларису по больницам, куда доставляли пострадавших от ракетного удара, и по моргам, куда доставляли тела погибших. Дочь пропавшей без вести Дарья Кохановская, психолог по специальности, говорит, что их надежду поддерживала давняя история со знахаркой, которая предсказала, что мама будет жить до 72 лет. Возможно, так и случилось бы, если бы не эта проклятая война. Но жизнь Ларисы оборвалась в 51.

Лариса Кохановская с дочерью Дашей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина зашла в помещение, в которое буквально через пару минут после этого попала российская ракета Х-22. Тогда в результате теракта 21 человек погиб и 56 — получили ранения. Единственной без вести пропавшей считалась Лариса Кохановская.

Лариса оказалась в эпицентре взрыва, поэтому ее тело просто превратилось в пепел. И потому ее не нашли. На пострадавших плавились украшения из золота и серебра – такой высокой была температура. Следователи предлагали семье Кохановских просто похоронить пепел с места удара ракеты. Но они отказались от этого совета.

— Мама устроилась уборщицей в магазин бытовой техники в "Амсторе" незадолго до полномасштабного вторжения, — рассказывает 20-летняя Дарья Кохановская. — До того, имея образование инженера, занимала должность мастера на вагоностроительном заводе. Но в последнее время там не было достаточно работы, соответственно, заработки упали. Поэтому пошла на первую попавшуюся работу, чтобы не сидеть дома, быть среди людей. После 24 февраля мы в семье даже не обсуждали возможность эвакуации. Когда-то мама хотела приехать к нам с младшей сестрой в Киев, где мы работали, но война изменила эти планы. Все мы хорошо помним, что с конца 2021 упорно ходили слухи, что россияне могут попытаться вторгнуться в Украину. Поэтому я за две недели до вторжения вернулась из столицы в Кременчуг, чтобы в случае чего быть рядом с семьей. А когда все началось, мы ходили сортировать вещи в гуманитарный центр. Принимали беженцев дома.

Первые несколько недель после 24 февраля торговый центр был закрыт, а когда снова заработал, мама вернулась на работу в Comfy. Сначала, когда раздавалась воздушная тревога, работники "Амстора" спускались в бомбоубежище, расположенное через дорогу, но с 25 июня сотрудникам разрешили этого не делать. А маме и не хотелось далеко бегать, ей было тяжело, поэтому она пряталась в каморке охранника. Ракетных обстрелов мама не боялась. Говорила: "От судьбы не уйдешь".

В то роковое утро Лариса, как всегда, спешила к 8 утра на работу. Была в настроении. По старому графику работы у нее должен был быть выходной. Но ее сменница находилась в отпуске, так что… Видимо, судьба.

Даша вспоминает, что последний их разговор был обо всем и ни о чем. "Не забудь выгулять собачку", — напомнила мама дочке буквально на пороге.

Девушка еще утром запланировала приготовить на ужин что-нибудь вкусненькое, чтобы просто хорошо провести время в кругу семьи.

После обеда раздалась воздушная тревога.

— Мы живем далеко от торгового центра — на другом берегу Днепра, но взрывы были такой силы, что нам их было слышно, — продолжает девушка. – Выбежала на общий балкон и увидела столбы дыма почти над центром города. Затем, буквально через десять секунд, снова взрыв. Я подумала, что, может, попали в железнодорожный вокзал, который находится недалеко от "Амстора". Или в завод дорожных машин "Кредмаш". Позже узнала, что первый прилет был именно туда. Куда действительно целились рашисты, трудно сказать. Полицейские говорили, что в торговый центр они попали по ошибке. Но это уже ничего не меняет.

После взрывов дочери позвонил отец, находившийся примерно в километре от эпицентра трагедии, и сказал, что с мамой нет связи. Ее телефон работал, но никто не отвечал. Утешали себя тем, что она все же успела спуститься в убежище, а телефон просто забыла.

ТЦ "Амстор" после ракетного удара 27 июня 2022 года

Узнав, что горит "Амстор", Даша с сестрой на такси через несколько минут прибыли на место. Там уже работали военные, спасатели, полицейские. Все пылало, всюду был черный дым, зайти внутрь торгового центра было нереально. Оставив сестру на месте, где разворачивался пункт по розыску людей, Даша с папой поехали по больницам. Но Лариса Кохановская нигде в списках пациентов не числилась. А вечером девушке позвонили полицейские и попросили сдать тест на ДНК. И тогда она поняла, что нужно искать тело.

Два сейфа золота и денег

Между тем началось расследование теракта, который президент Владимир Зеленский назвал одним из самых вызывающих в истории Европы. Продолжались поиски, исследования, изучались обстоятельства…

На месте трагедии было обнаружено 29 человеческих фрагментов. Ни один из них по анализу ДНК не совпадал с биологическим материалом дочери Ларисы Кохановской. И во время очередной встречи со следователем Дарья с отцом буквально заставили показать кадры с камер видеонаблюдения магазина. На них было видно, что в момент тревоги родной им человек убирал в зале. Как пояснили полицейские, женщина была в двух-трех метрах от места удара ракеты. Там все моментально сгорело.

Известно, что помещение "Амстора" не отвечало многим строительным нормам. В момент удара оно просто сложилось, как карточный домик. Спаслись только те, кто был ближе к выходам и к стене, вынесенной взрывной волной.

ТЦ "Амстор" после попадания ракеты и пожара

— Тогда мы с папой окончательно осознали, что вряд ли найдем хотя бы фрагменты маминого тела, — продолжает Даша. — Через несколько недель развалины центра разобрали и установили личности погибших по фрагментам тел. Кроме мамы. Я должна была привыкнуть к мысли, что никогда не смогу похоронить самого родного человека. Но должна была держаться, чтобы поддерживать папу, потому что он чувствовал себя совсем плохо.

Лариса Кохановская с мужем

У нас даже нет могилы мамы, куда можно было бы прийти, принести цветы, поплакать. Цветы носим в новый Сквер памяти, высаженный в честь погибших в результате теракта. Правда, его обустроили у речного вокзала – это совсем в другом конце Кременчуга. К сожалению, на месте массовой гибели мирных людей не нашлось участка для мемориала. Владельцы торгового центра запланировали построить новое помещение взамен того, которое уничтожила российская армия. Сгоревший "Амстор" разобрали, обнесли забором.

"Сгоревший "Амстор" разобрали, обнесли забором", — рассказывает Даша

А к бывшему торговому центру я часто езжу, чтобы вспомнить маму. Вспоминаю, как мы там гуляли, ели мороженое, шутили… Мне до сих пор пишут ее коллеги, поддерживают, и я чувствую, что это как ниточку между прошлым и нынешним.

В своем доме мы сделали уголок памяти. В комнате родителей поставили два маминых фото, хороший подсвечник и кактус. На Новый год я его украсила для нее.

Маминых вещей не раздавали. Ее одежда висит на вешалках в шифоньере. Пусть пока все будет так, как есть. Принципиально оставили в комнате все так, как было при ее жизни, чтобы чувствовать ее присутствие.

Очень жаль видеть убитого горем папу. Он все время разговаривает с мамиными портретами…

Лариса Кохановская

Сейчас, когда ее нет, все приобретает другие смыслы. Например, я не могу даже запаха пирожков с вареными яйцами и зеленым луком переносить, не то что их есть. Меня сразу "накрывает". Просто у мамы они казались очень вкусными, и они ассоциируются у меня с семейным уютом. Понимаю, что больше не будет таких пирожков, не будет мамочки и не будет так, как было раньше.

Дарье, профессиональному психологу, тоже пришлось обращаться за помощью к коллегам, чтобы разобраться в своем горе. Теперь она сама взяла на себя эту трудную миссию и дает советы тем, кто теряет близких.

А самое неприятное, говорит, было читать в интернете обсуждения трагедии, в которых совсем чужие ей люди делали предположения (другими словами, сплетничали), что Лариса Кохановская… сбежала с двумя сейфами, набитыми деньгами и золотом, тоже неизвестно куда девшимися во время ракетного удара .

- Хочется сказать одно: "Люди, будьте людьми!" – завершает рассказ девушка. — Мы бы все богатство отдали, лишь бы вернуть мамочку…

P. S. 27 июня в Кременчуге состоится мемориальное мероприятие "Годовщина памяти погибших от ракетного удара 27 июня 2022 года".

P. P. S Ракета Х-22, которой ударили по торговому центру, известна своей низкой точностью: лишь около половины таких ракет попадают в пределах 600 метров от точки прицеливания.

Фото предоставлены Дарьей Кохановской