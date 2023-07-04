Наступление ВСУ: Маркус озвучил потери бригады "Магура" и объяснил встречу с Зеленским

Украинский военный заявил, что его не интересует военная карьера, а все встречи с кем-либо исключительно рабочие

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун заявил, что пока главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус встречался с президентом Зеленским и якобы получал от него награду, на фронте "положили три роты". Военный опроверг это заявление и назвал его ложью.

Об этом Валерий Маркус рассказал в видеоролике, который опубликован на его личном YouTube-канале. Он подчеркнул, что на его бригаду в последнее время льется много грязи, в том числе и от украинцев, что серьезно вредит.

"Это видео (со Святославом Пискуном — ред.) — это концентрат бреда, апофеоз всего самого тупого, что я слышал про бригаду в последнее время", — заявил Маркус.

Что касается потерь, то на сегодняшний день запрещено озвучивать конкретные цифры, но Валерию Маркусу разрешили назвать процентное соотношение. По его словам, если всех погибших за более, чем месяц регулярных штурмов прибавить к пропавшим без вести, то эта цифра составит меньше 2% от общей численности военнослужащих бригады. В то время как предварительные просчеты и прогнозы потерь на момент выполнения боевых заданий составляли 14% в день вместе с раненными.

"В нашей бригаде берегут людей, и этот факт подтвержден цифрами, а не просто громкими заявлениями. И если бы одна рота уже в третий раз переживала итерацию, как сказано в видео, то во всех военкоматах и тыловых подразделениях было бы распоряжение доукомплектовать нас людьми. И сейчас даже со всеми ранеными, погибшими и пропавшими 14% потерь не наберется даже за месяц", — подчеркнул главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура".

Вместе с тем Маркус добавил, что через неделю-две бригада начнет набирать людей по анкетам на ключевые должности, так как потери все же ощущаются, пускай и незначительные. Также он прокомментировал заявление про награду от президента. По словам Маркуса, за время его службы в армии у него нет государственных наград, и они не планируются, так как его это не интересует. А в столицу он ездил для встречи с производителями разведывательных дронов и совещания касательно будущей боевой работы в Генштабе. И именно там ему предложили на 15 минут встретиться с президентом на что Валерий Маркус согласился.

"Это не выходной и не отпуск. Это шесть часов в одну сторону, там встречи и работа, а потом шесть часов в другую сторону. Вот и все. У меня солдаты ходили на выходные и в отпуска, а я за 1,5 года ни разу не был на выходном и тем более в отпуске. Я маму не видел 1,5 года. Где бы и ни был и что бы я ни делал, это все в пределах моей работы", — подчеркнул украинский воин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Маркус обратился к украинцам и попросил их не верить российским фейкам и тем более не распространять их в украинском информационном пространстве.