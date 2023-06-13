"Не ведите себя как шакалы": известный военный Маркус эмоционально обратился к украинцам (видео)

Украинские воины, идя в наступление, несут потери в разы меньше, чем россияне в обороне

Потерпев поражение на поле боя, россияне придумывают фейки и проводят ИПСО (информационно-психологические операции) с целью деморализовать украинцев. Они лгут обо всем — наших и своих потерях, уничтоженной технике ВСУ и многом другом, а некоторые украинцы "тащат" все это в наше инфопространство, бессознательно играя на руку врагу.

Главный сержант 47 механизированной бригады Валерий Маркус обратился к украинцам с эмоциональным призывом не помогать россиянам распространять ложь и развенчал ее.

Он отметил, что в то время, как россияне заявляли, что в бригаде 350 убитых, на самом деле было 5. Украинские воины, идя в наступление, понесут потери в разы меньше, чем россияне в обороне.

По его словам, только за 12 июня оккупанты привезли в Токмак более 100 своих убитых За несколько дней уничтожено более 15 российских танков, 2 "Сонцепека", БМП и прочее — даже сложно сосчитать.

"О наших людях: парни 47 бригады, бойцы "Магуры" **ашатся как львы... и не смейте писать ни одного кривого слова об этих людях... Имейте уважение — нечего сказать по делу, лучше промолчать... Этим людям нужна ваша поддержка, не ведите себя как шакалы, не добивайте людей, людям тяжело, но они воюют… Помогайте или молчите", — обратился Маркус к украинцам, которые разносят российскую ложь.

Он добавил, что еще один фейк пропаганды рф — якобы наших военных "посылают на мясо" — это сплошная ложь.

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Напомним, ранее Валерий Маркус рассказал, сколько, по его мнению, продлится полномасштабная война с российскими оккупантами.