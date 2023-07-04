Маркус озвучив втрати бригади "Магура" і пояснив зустріч із Зеленським

Український військовий заявив, що його не цікавить військова кар’єра, а всі зустрічі з кимось виключно робочі

Колишній генпрокурор України Святослав Піскун заявив, що поки головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус зустрічався з президентом Зеленським і нібито отримував від нього нагороду, на фронті "поклали три роти". Військовий спростував цю заяву та назвав її брехнею.

Про це Валерій Маркус розповів у відеоролику, опублікованому на його особистому YouTube-каналі. Він наголосив, що на його бригаду останнім часом ллється багато бруду, у тому числі й від українців, що серйозно шкодить.

"Це відео (зі Святославом Піскуном — ред.) — це концентрат абсурду, апофеоз всього тупішого, що я чув про бригаду останнім часом", — заявив Маркус.

Щодо втрат, то на сьогоднішній день заборонено озвучувати конкретні цифри, але Валерію Маркусу дозволили назвати відсоткове співвідношення. За його словами, якщо всіх загиблих за понад місяць регулярних штурмів додати до зниклих безвісти, то ця цифра складе менше 2% від загальної чисельності військовослужбовців бригади. У той час як попередні прорахунки та прогнози втрат на момент виконання бойових завдань складали 14% на день разом із пораненими.

"У нашій бригаді бережуть людей, і цей факт підтверджений цифрами, а не просто гучними заявами. І якби одна рота вже втретє переживала ітерацію, як сказано у відео, то у всіх військкоматах та тилових підрозділах було б розпорядження доукомплектувати нас людьми. І зараз навіть із усіма пораненими, загиблими та зниклими 14% втрат не набереться навіть за місяць", — підкреслив головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Магура".

Разом з тим Маркус додав, що через тиждень-два бригада почне набирати людей за анкетами на ключові посади, оскільки втрати все ж таки відчуваються, нехай і незначні. Також він прокоментував заяву про нагороду від президента. За словами Маркуса, за час його служби в армії він не має державних нагород, і вони не плануються, оскільки його це не цікавить. А до столиці він їздив для зустрічі з виробниками розвідувальних дронів та наради щодо майбутньої бойової роботи у Генштабі. І саме там йому запропонували на 15 хвилин зустрітися з президентом, на що Валерій Маркус погодився.

"Це не вихідна і не відпустка. Це шість годин в один бік, там зустрічі та робота, а потім шість годин в інший бік. Ось і все. У мене солдати ходили на вихідні та у відпустки, а я за 1,5 роки не разу не був на вихідному і тим більше у відпустці. Я маму не бачив 1,5 року. Де б і не був і що б я не робив, це все в межах моєї роботи", — наголосив український воїн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Маркус звернувся до українців і попросив їх не вірити російським фейкам і, тим більше, не поширювати їх в українському інформаційному просторі.