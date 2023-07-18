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Украинский воин, лишившийся части черепа на фронте, сказал свои первые слова после ранения

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Виталий Шумей Новость обновлена 18 июля 2023, 17:03
Виталий Шумей. Фото facebook

Воин восстанавливается вопреки неутешительным прогнозам врачей

Украинский военный Виталий Шумей, который в августе 2022 года под Авдеевкой получил минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон, постепенно возвращается к жизни. Сейчас он находится на лечении в Барселоне и даже сказал первые слова после тяжелого ранения.

Об этом рассказала черниговская волонтерка Ирина Тимофеева и показала, как изменился украинский воин за полгода реабилитации.

В субботу, 15 июля, волонтер получила известие от отца Виталия Сергея Шумеева о том, что сын сказал свои первые слова. Она опубликовала снимки, как выглядел Виталий сразу после ранения, и сейчас. Из-за серьезной травмы головы часть его черепа отсутствовала, а мышцы во всем теле дубели и был риск, что они не восстановятся. А после лечения в Испании, на которое он отправился 20 марта 2023 года, воин изменился.

Сейчас он может шевелить и подтягивать себя плечами, а также уверенно держит голову. А после операции по восстановлению части головы, которую провели в июле, и следа от травм практически не осталось. Операция была сложной, но испанские медики приложили максимум усилий.

"На операции была вставлена сетка, которую производили с помощью 3д-технологией. Но главное было то, что мозговую оболочку подняли. Испанские медики надеялись, что нейросигналы будут лучше восстанавливаться. И эта диагностика подтвердила. Врачи сказали: — мы не ожидали такой положительной динамики", — написала Ирина Тимофеева.

Также волонтер рассказала, что в январе Виталий практически постоянно спал и ему тяжело было бодрствовать по несколько часов. Сейчас же защитник просыпается утром и до обеда находится в сознании, после чего ложится на обеденный сон и снова бодрствует до вечера. Кроме того, он реагирует на юмор и может смеяться в момент, когда это уместно.

Из-за того, что он не мог говорить, Виталий показывал врачам глазами, что он их понимает. Именно это и дало надежду, что лечение может привести к серьезному прогрессу и врачи в Испании согласились принять его. Медики не надеялись на быстрый прогресс, но уже в июле Виталий смог сказать свои первые слова. Он ответил "Да, папа" на вопрос отца, можно ли что-то сделать, а когда тот спросил, что сын будет пить, тот уверенно произнес "Сок".

"Это прорыв! Когда мы искали возможность заграничного лечения, я постоянно говорила, что Виталий свой путь по маленьким шагам будет идти не меньше года. И я была права. Не будет так, что взял и сразу начал говорить, как было. Тем более, ему еще мешает трахеотрубка. Когда он пытается что-то сказать, начинает кашлять. Трубку не убирают, потому что идет до сих пор жидкость из бронхов", — рассказала волонтер.

Виталий после ранения
Виталий после лечения в Испании

Сейчас лечение воина продолжается, ежедневно с ним занимаются физиотерапевты и психологи. Кроме того, Виталию играют живую музыку, которая оказалась для него лечебной, а больше всего ему понравилась гитара. А отец воина Сергей Шумей рассказывал журналистам, что читает сыну и любит играть на гармошке, но в Испании у него нет музыкального инструмента. Спустя какое-то время ему подарили маленький баян и теперь отец устраивает сыну концерты каждый день.

Что касается финансов, то первые три месяца лечения оплатил ФК "Шахтар", также была оплачена операция на мозге и транспортировка в Барселону реанимобилем. В июле лечение оплачивали уже родственники Виталия за счет средств, которые собрали украинцы. К слову, один месяц лечения стоит около 33 тысяч евро. Как передают журналисты "Суспільне", украинцы снова просят карточку отца, чтобы пожертвовать на дальнейшее лечение Виталия.

  • Реквизиты карты: 5457 0822 9491 8151 Шумей Сергей Федорович

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