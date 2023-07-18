Український воїн, який втратив частину черепа на фронті, сказав свої перші слова після поранення

Воїн відновлюється всупереч невтішним прогнозам лікарів

Український військовий Віталій Шумей, який у серпні 2022 року під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму та перелом черепа з обох боків, поступово повертається до життя. Зараз він перебуває на лікуванні в Барселоні і навіть сказав перші слова після тяжкого поранення.

Про це розповіла чернігівська волонтерка Ірина Тимофєєва та показала, як змінився український воїн за півроку реабілітації.

У суботу, 15 липня, волонтер отримала звістку від отця Віталія Сергія Шумєєва про те, що син сказав свої перші слова. Вона опублікувала знімки, як виглядав Віталій одразу після поранення, і зараз. Через серйозну травму голови частина його черепа була відсутня, а м’язи у всьому тілі дубіли і був ризик, що вони не відновляться. А після лікування в Іспанії, на яке він вирушив 20 березня 2023 року, воїн змінився.

Зараз він може ворушити та підтягувати себе плечима, а також впевнено тримає голову. А після операції з відновлення частини голови, яку провели у липні, і сліду від травм практично не лишилося. Операція була складною, але іспанські медики доклали максимум зусиль.

"На операції була вставлена сітка, яку робили за допомогою 3д-технологією. Але головне було те, що мозкову оболонку підняли. Іспанські медики сподівалися, що нейросигнали краще відновлюватимуться. І ця діагностика підтвердила. Лікарі сказали: — ми не очікували такої позитивної динаміки ", — написала Ірина Тимофєєва.

Також волонтер розповіла, що у січні Віталій практично постійно спав і йому важко було бути бадьорим по кілька годин. Зараз же захисник прокидається вранці і до обіду притомний, після чого лягає на обідній сон і знову не спить до вечора. Крім того, він реагує на гумор і може сміятися у момент, коли це доречно.

Через те, що він не міг говорити, Віталій показував лікарям очима, що він їх розуміє. Саме це і дало надію, що лікування може призвести до серйозного прогресу, і лікарі в Іспанії погодилися прийняти його. Медики не сподівалися на швидкий прогрес, але вже у липні Віталій зміг сказати свої перші слова. Він відповів "Так, тату" на запитання батька, чи можна щось зробити, а коли той запитав, що син питиме, той впевнено промовив "Сік".

"Це прорив! Коли ми шукали можливість закордонного лікування, я постійно говорила, що Віталій свій шлях маленькими кроками йтиме не менше року. І я мала рацію. Не буде так, що взяв і відразу почав говорити, як було. Тим більше, йому ще заважає трахеотрубка. Коли він намагається щось сказати, починає кашляти. Трубку не прибирають, бо йде досі рідина із бронхів", — розповіла волонтер.

Віталій після поранення

Віталій після лікування в Іспанії

Наразі лікування воїна триває, щодня з ним займаються фізіотерапевти та психологи. Крім того, Віталію грають живу музику, яка виявилася для нього лікувальною, а найбільше йому сподобалася гітара. А батько воїна Сергій Шумей розповідав журналістам, що читає сину та любить грати на гармошці, але в Іспанії він не має музичного інструменту. Згодом йому подарували маленький баян і тепер батько влаштовує синові концерти щодня.

Що стосується фінансів, то перші три місяці лікування сплатив ФК "Шахтар", також було сплачено операцію на мозку та транспортування до Барселони реанімобілем. У липні лікування оплачували вже родичі Віталія за кошти, які зібрали українці. До речі, один місяць лікування коштує близько 33 тисячі євро. Як передають журналісти "Суспільне", українці знову просять картку батька, щоби пожертвувати на подальше лікування Віталія.

Реквізити картки : 5457 0822 9491 8151 Шумей Сергій Федорович

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відома доброволець Маруся Звіробій поранена під Бахмутом. За її словами, росіяни серйозно атакують Клещіївку артилерією.