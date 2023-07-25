Теперь без регистрации: передать показатели газового счетчика можно по СМС

В сообщении нужно указывать важные 14 цифр

Чтобы передать показатели счетчика за газ клиентам НАК "Нафтогаз Украины", можно лишь отправить короткое SMS-сообщение. Больше не нужно регистрироваться в личном кабинете.

Об этом напомнили на сайте компании. Важно помнить, что передавать показатели счетчиков потребители должны с 1 по 5 число каждого месяца.

Так, для передачи показателей газового счетчика достаточно отправить SMS на номер 4647. В тексте нужно указать номер личного расчетного счета и данные счетчика. Однако есть определенная последовательность, в которой нужно писать цифры в сообщении. Первые девять цифр означают номер личного счета, а после пробела должны идти пять цифр, которые означают показатели счетчика.

Вместе с тем потребители по-прежнему могут передать показатели газового счетчика в удобный для себя способ: позвонить по специальной линии облгаза, через кабинет на портале 104.ua., через специальный чат-бот в Viber или Telegram.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли штрафа, если не прошел проверку счетчиков газа. Эту процедуру остановили весной 2022 года, но в этом году возобновили.