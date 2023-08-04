В Твиттере очередной скандал: перессорились "любовницы" известного военного Влада Сорда

Телеграф рассказывает кто такой Влад Сорд и в чем его обвиняют

Социальная сеть Twitter всегда была плодотворной почвой для интриг и скандалов. На этот раз в центре внимания оказался контроверсионный персонаж – Влад Сорд. В популярной платформе его обвиняют в обмане женщин и мошенничестве на военных зборах.

Доказательства обвинений пока не приобрели достаточного веса, но уже затронули чувствительную сторону социального сознания и вызвали массу обсуждений. Телеграф решил разобраться с корнями этого скандала и выяснить, кто же на самом деле такой Влад Сорд.

Что известно о Владе Сорде?

Владислав Гранецкий-Стафийчук, известный под псевдонимом Влад Сорд – ветеран АТО и писатель. Он пишет мистические истории о войне на Донбассе — "милитари-хоррор". В творчестве также есть стихи и проза. А его книга "Бездна" в 2019 году вошла в длинный список "Книги года BBC".

До 2014 года Влад Сорд жил в Крыму, затем был активистом Майдана, из-за чего лишился квартиры на полуострове.

Дальше более четырех лет воевал на Донбассе в составе добровольческих формирований "ДУК Правого сектора" и "ОУН", а затем на контракте в 93-й бригаде. Был в самых горячих точках — Савур-Могиле, Иловайске, под Донецким аэропортом — в Песках и шахте "Бытовка".

В 2021 году после громкой акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко он получил еще большую популярность. Тогда он был задержан под зданием Офиса президента. В полиции заявили — он избивал окна "заранее заготовленным" орудием. Спустя несколько дней в СИЗО суд выпустил мужчину под круглосуточный домашний арест.

Фейковый героизм и награды?

Владислав — военнослужащий с большой коллекцией наград и званий, но и неоднозначной репутацией. Мужчина награжден Памятным нагрудным знаком "93-я отдельная механизированная бригада", знаком гвардии, медалью "Участник АТО", орденами "Достоинство и Воля" и "Орденом Славы" от КГГА, почетными грамотами.

Однако коллекцию его наград затемнила тень обвинений в "присвоении" Ордена "Богдана Хмельницкого". В 2021 году полиция провела проверку, во время которой утвердила, что указанный гражданин государственными наградами не награждался. В результате на уроженца Винницкой области был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Орден Власть Сорда (личный архив)

Со стороны некоторых людей также звучали обвинения в том, что Влад Сорд не воевал в Иловайске. Сам военный заявляет, что такие слова ретранслируют по заказу правоохранительной системы отдельные "лидеры мнений".

Уже сегодня после нового скандала, пользователи твиттера начали подозревать, что Владислав обманывает людей, проводя фейковые военные собрания.

Что за скандал?

Причиной громких дискуссий стало разоблачение "измен" Влада Сорда его якобы любовницами. По их словам, он пользовался ими и рассказывал, что с женой давно не живет вместе и в процессе развода.

В процессе активного обсуждения, другие женщины рассказали, что Влад якобы является активным пользователем Tinder (приложение для знакомств — ред.) и часто именно там ищет себе "жертв". Кто-то даже говорит, что он якобы подсыпает наркотики молодым девушкам, чтобы иметь возможность легкого секса. Впрочем, никаких реальных подтверждений не нашлось.

Нашлись и те, кто считает, что девушки сами виноваты в начале романтических связей с женатым мужчиной. Более того, не знать о браке они не могли, ведь Влад Сорд является публичным лицом. Соответственно в интернете отмечено, что он имеет семью.

Что известно о его жене?

После возвращения из зоны боевых действий в 2017 году Влад женился на известной украинской писательнице Виктории Гранецкой. Вместе с женщиной он начал "ветеранский бизнес" — издательство "Дом химер".

Влад Сорд вместе с женой

Пользователь, назвавшая себя его бывшей любовницей, заявляет, что прибыль издательства якобы и является причиной, почему Сорд и Гранецкая не расстаются.

История, как видим, контраверсивна. Сам Влад Сорд громкие обвинения и раскрытия не комментирует.