У Твітері черговий скандал: пересварились "коханки" відомого військового Влада Сорда

Телеграф розповідає хто такий Влад Сорд та у чому його звинувачують

Соціальна мережа Twitter завжди була плодотворним ґрунтом для інтриг та скандалів. Цього разу в центрі уваги опинився контроверсійний персонаж — Влад Сорд. У популярній платформі його звинувачують в обмані жінок та шахрайстві на військових зборах.

Докази обвинувачень поки що не набули достатньої ваги, але вже зачепили чутливу сторону соціальної свідомості та викликали масу обговорень. "Телеграф" вирішив розібратися з корінням цього скандалу та з'ясувати, хто ж насправді такий Влад Сорд.

Що відомо про Влада Сорда?

Владислав Гранецький-Стафійчук, відомий під псевдонімом Влад Сорд — ветеран АТО і письменник. Він пише містичні історії про війну на Донбасі — "мілітарі-горор". У творчому доробку також є вірші та проза. А його книга "Безодня" у 2019 році увійшла до довгого списку "Книги року BBC".

До 2014 року Влад Сорд жив у Криму, потім був активістом Майдану, через що втратив квартиру на півострові.

Пізніше понад чотири роки воював на Донбасі у складі добровольчих формувань "ДУК Правого сектору" та "ОУН", а потім на контракті у 93-й бригаді. Був у найбільш гарячих точках — Савур-Могилі, Іловайську, під Донецьким аеропортом — в Пісках та шахті "Бутівка".

У 2021 після гучної акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка він отримав ще більшу популярність. Тоді його затримали під будівлею Офісу президента. У поліції заявили — він бив вікна "заздалегідь заготовленим" знаряддям. Після кількох днів у СІЗО суд випустив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.

Фейковий героїзм та присвоєні нагороди?

Владислав — військовослужбовець із неабиякою колекцією нагород та звань, але й неоднозначною репутацією. Чоловік нагороджений Пам’ятним нагрудним знаком "93-я окрема механізована бригада", знаком гвардії, медаллю "Учасник АТО", орденами "Гідність та Воля" й "Орденом Слави" від КМДА, почесними грамотами.

Проте, колекцію його нагород затемнила тінь звинувачень у "присвоєнні" Ордену "Богдана Хмельницького". У 2021 році правоохоронці провели перевірку, під час якої затвердили, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався. У результаті на уродженця Вінниччини було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Орден Влада Сорда (особистий архів)

З боку певних людей також лунали звинувачення у тому, що Влад Сорд не воював у Іловайську. Сам військовий заявляє, що такі слова ретранслюють на замовлення правоохоронної системи окремі "лідери думок".

Вже сьогодні після нового скандалу, користувачі твітера почали підозрювати, що Владислав обманює людей проводячи фейкові військові збори.

Що за скандал?

Причиною гучних дискусій стало викриття "зрад" Влада Сорда його нібито коханками. За їх словами, він користувався ними та розповідав, що з жінкою давно не живе разом і він в процесі розлучення.

В процесі активного обговорення, інші жінки розповіли, що Влад нібито є активним користувачем Tinder (додаток для знайомств — — ред.) і часто саме там шукає собі "жертв". Хтось навіть каже, що він нібито підсипає наркотики молодим дівчатам, аби мати можливість легкого сексу. Втім, жодних реальних підтверджень цьому не знайшлось.

Знайшлись і ті, хто вважає, що дівчата самі винні в початку романтичних зв'язків з одруженим чоловіком. Ба більше, не знати про одруження вони не могли, адже Влад Сорд є публічною особою. Відповідно в інтернеті зазначено, що він має сім'ю.

Що відомо про його дружину?

Після повернення зі зони бойових дій у 2017 році Влад одружився з відомою українською письменницею Вікторією Гранецькою. Разом з жінкою він започаткував "ветеранський бізнес" — видавництво "Дім химер".

Влад Сорд разом з дружиною

Користувачка, яка назвала себе його колишньою коханкою, заявляє, що прибуток з видавництва нібито і є причиною, чому Сорд та Гранецька не розлучаються.

Історія, як бачимо, контраверсивна. Сам Влад Сорд гучні звинувачення та "розкриття" не коментує.