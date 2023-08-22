Как правильно передать показания счетчика: видеоинструкция от "Нафтогаза"

Важно помнить о сроках и правилах передачи показателей счетчика

Чтобы избежать переплаты за коммунальные услуги украинцы должны вовремя передавать показатели счетчиков, в том числе и газового. Сделать это нужно в определенные сроки и разными способами.

В "Нафтогаз Украина" подробно рассказали и показали, как правильно передавать показатели газового счетчика. Сделать это можно при помощи мессенджеров, по телефону или в личном кабинете.

Так, передавать показатели счетчика за газ нужно каждый месяц с 28 по 5 число включительно. Из-за того, что некоторые облгазы перешли в группу "Нафтогаза", то передавать показатели в большинстве регионов нужно не через сервисы этих облгазов, а через сервисы "Нафтогаза". Речь идет о клиентах Харьковгоргаза, Криворожгаза, Киевоблгаза, Львовгаза, Житомиргаза, Днепропетровскгаза, Винницагаза, Сумыгаза и Днепропетровскгаза. Кроме того, для клиентов Кропивницкого, Днепровского и Харьковского филиалов Газсети уже заработал новый личный кабинет.

Итак, чтобы передать показатели газового счетчика, можно:

Зайти на сайт "Нафтогаза", выбрать раздел "Внесение показаний" и указать следующие данные: лицевой счет, фамилию владельца счета и сами показания.

Воспользоваться чат-ботами в Viber, Telegram или Messenger, нажать кнопку "Начать" и выбрать в меню раздел "Передать показания", после чего следует внести данные.

Воспользоваться Личным кабинетом на сайте "Нафтогаза".

Отправить смс на номер 4647, в котором указать номер лицевого счета и показатели.

Позвонить в контакт-центр: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.

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