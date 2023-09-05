Укр

"Мы агрессивные": украинский морпех со славной историей стал Героем Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Командир 36 ОБрМП полковник Виктор Сикоза получает награду Новость обновлена 05 сентября 2023, 14:01
Командир 36 ОБрМП полковник Виктор Сикоза получает награду. Фото president.gov.ua

"Верный всегда", — Виктор Сикоза каждым днем своей службы подтверждает девиз морской пехоты

Украинская земля богата героями. Они оставляют свои семьи и будничные дела, чтобы защитить Родину. Среди них есть и те, кто этому делу посвятил не один год. Один из таких защитников – полковник Виктор Сикоза.

Во время визита в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден "Золотая звезда" и присвоил звание Героя Украины. Полковник командует 36-й отдельной бригадой морпехов командования морской пехоты ВМС ВСУ.

Путь Виктора Сикозы в морской пехоте начался в 2014 году. Тогда он служил в бригаде береговой обороны. Сикоза вывел свою роту из оккупированного Крыма в Николаевскую область. Впоследствии служил в разных направлениях обороны государства — в приграничных и зонах АТО.

Командир 36 ОБрМП Виктор Сикоза о своей бригаде и боях

36 ОБрМП Виктор Сикоза возглавил в апреле 2022 года. Эта бригада известна тем, что защищала Мариуполь. Многие воины этого подразделения попали в плен к оккупантам. Сикоза говорит, что во время боевых действий с врагом у воинов его подразделения отдельная мотивация для захвата пленных россиян — желание обменять их на своих.

Часто полковник сам возглавляет подразделения во время контрнаступления. Один из таких выходов был в июле на южном направлении. Россияне перекрыли путь для бронетехники минами, так что нужно было идти пешком. "Мы морские пехотинцы — мы агрессивны", — рассказывает Сикоза, описывая бой на близком расстоянии. Решающий поворот боя произошел после захвата украинскими военными двух бункеров и траншей. Россиян заставили отступить. Отметим, что бригада выполняла боевые задания на Херсонском направлении, сейчас же подчиняется командиру ОТУ "Донецк".

После Победы Сикоза говорит, что посетил бы свою квартиру в Крыму. Потом уделил время своей семье. Он надеется, что украинским защитникам удастся закончить войну, чтобы у последующих поколений не было такого бремени.

Сикоза говорит, чтобы быть хорошим морпехом не обязательно быть двухметровым амбалом, а уметь выполнять поставленные задачи. "Телеграф" рассказывал, что для службы в ДШУ и морской пехоте изменили требования по здоровью для кандидатов.

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#Мариуполь #Герой #Морпехи #ВСУ