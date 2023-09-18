Обязательная поверка счетчиков: что делать, если вас нет в городе

Механизм может отличаться в зависимости от поставщика услуг

В Украине идет обязательная поверка счетчиков. Все приборы учета, которые не были поверены за первую часть военного положения в Украине, должны пройти процедуру сейчас. Коммунальщики столкнулись с проблемой, по которой даже обратились к правительству — части украинцев нет дома. Они за границей или защищают государство. Однако поверить им счетчики все же можно.

В официальной группе "Киевводоканала" в соцсети Facebook специалисты объяснили, что делать в такой ситуации. Поверку за вас может совершить доверенное лицо. Уточняется этот вопрос каждым домовладельцем в отдельном порядке в центре обслуживания поставщика услуг.

Для тех, кто находится за границей, есть возможность обратиться на электронную почту в зависимости от района, где находится жилье. Когда должна осуществляться поверка счетчиков, записана в техпаспорте прибора учета, однако обычно такую информацию можно также уточнить у специалистов сервисного центра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после поверки счетчика украинцы получают соответствующие документы, которые нужно также хранить. Напомним, проверка приборов учета продолжается во всех местах, кроме тех, где ведутся боевые действия и тех, которые находятся в оккупации.