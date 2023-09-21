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"Я не в стані": как правильно заменить эту кальку в украинском языке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Не "не в стані", а "не в силі", "не в змозі"
Не "не в стані", а "не в силі", "не в змозі". Фото pixabay.com

Говорить "котик втомився і не в стані бігати" — неправильно

Рост популярности и распространенности украинского языка неминуемо приводит и к частоте употребления суржика, — и нужно время и усилия, чтобы понять все тонкости соловьиного языка.

К примеру, не все знают, как правильно заменить выражение "не в стані". Об этом рассказывает сайт "Мова – ДНК нації".

"Я не в состоянии", — очень распространенное выражение на русском языке, и многие, кто только переходит на украинский, допускает употребление прямого перевода "не в стані", думая, что он корректен. Однако это калька и лучше ее заменить.

Есть несколько вариантов, как правильно заменить "не в стані":

  • не в силі;
  • не годен;
  • не спроможний;
  • не в змозі.

И вот несколько примеров употребления этих выражений в украинском языке:

  • Я не в силі його й себе оббріхувати.
  • Матері забуть не в силі.
  • Тихович не спроможний був відвести очей від того видовища.
  • Не годен і двох слів докупи зліпити.
  • Душа байдужа вже не в змозі почути, як шепчеться трава.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заменить в украинском языке выражение "в кінці кінців".

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#Украинский язык #Правила #Правописание