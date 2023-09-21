"Я не в стані": как правильно заменить эту кальку в украинском языке
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Говорить "котик втомився і не в стані бігати" — неправильно
Рост популярности и распространенности украинского языка неминуемо приводит и к частоте употребления суржика, — и нужно время и усилия, чтобы понять все тонкости соловьиного языка.
К примеру, не все знают, как правильно заменить выражение "не в стані". Об этом рассказывает сайт "Мова – ДНК нації".
"Я не в состоянии", — очень распространенное выражение на русском языке, и многие, кто только переходит на украинский, допускает употребление прямого перевода "не в стані", думая, что он корректен. Однако это калька и лучше ее заменить.
Есть несколько вариантов, как правильно заменить "не в стані":
- не в силі;
- не годен;
- не спроможний;
- не в змозі.
И вот несколько примеров употребления этих выражений в украинском языке:
- Я не в силі його й себе оббріхувати.
- Матері забуть не в силі.
- Тихович не спроможний був відвести очей від того видовища.
- Не годен і двох слів докупи зліпити.
- Душа байдужа вже не в змозі почути, як шепчеться трава.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заменить в украинском языке выражение "в кінці кінців".