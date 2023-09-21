"Я не в стані": как правильно заменить эту кальку в украинском языке

Говорить "котик втомився і не в стані бігати" — неправильно

Рост популярности и распространенности украинского языка неминуемо приводит и к частоте употребления суржика, — и нужно время и усилия, чтобы понять все тонкости соловьиного языка.

К примеру, не все знают, как правильно заменить выражение "не в стані". Об этом рассказывает сайт "Мова – ДНК нації".

"Я не в состоянии", — очень распространенное выражение на русском языке, и многие, кто только переходит на украинский, допускает употребление прямого перевода "не в стані", думая, что он корректен. Однако это калька и лучше ее заменить.

Есть несколько вариантов, как правильно заменить "не в стані":

не в силі;

не годен;

не спроможний;

не в змозі.

И вот несколько примеров употребления этих выражений в украинском языке:

Я не в силі його й себе оббріхувати.

його й себе оббріхувати. Матері забуть не в силі .

. Тихович не спроможний був відвести очей від того видовища.

був відвести очей від того видовища. Не годен і двох слів докупи зліпити.

і двох слів докупи зліпити. Душа байдужа вже не в змозі почути, як шепчеться трава.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заменить в украинском языке выражение "в кінці кінців".