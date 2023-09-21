"Я не в стані": як правильно замінити цю кальку в українській мові

Говорити "котик втомився і не в стані бігати" — неправильно

Зростання популярності та поширеності української мови неминуче призводить і до частоти вживання суржика, — і потрібен час та зусилля, щоб зрозуміти всі тонкощі солов’їної мови.

Наприклад, не всі знають, як правильно замінити вираз "не в стані". Про це розповідає сайт "Мова – ДНК нації".

"Я не в состоянии", — дуже поширений вислів російською мовою, і багато людей, що тільки переходять на українську, допускають вживання прямого перекладу "не в стані", думаючи, що він коректний. Однак це калька і краще її замінити.

Є кілька варіантів, як правильно замінити "не в стані":

не в силі;

не годен;

не спроможний;

не в змозі.

І ось кілька прикладів вживання цих висловів в українській мові:

Я не в силі його й себе оббріхувати.

його й себе оббріхувати. Матері забуть не в силі .

. Тихович не спроможний був відвести очей від того видовища.

був відвести очей від того видовища. Не годен і двох слів докупи зліпити.

і двох слів докупи зліпити. Душа байдужа вже не в змозі почути, як шепчеться трава.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно замінити в українській мові вираз "в кінці кінців".