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"Я не в стані": як правильно замінити цю кальку в українській мові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Не "не в стані", а "не в силі", "не в змозі"
Не "не в стані", а "не в силі", "не в змозі". Фото pixabay.com

Говорити "котик втомився і не в стані бігати" — неправильно

Зростання популярності та поширеності української мови неминуче призводить і до частоти вживання суржика, — і потрібен час та зусилля, щоб зрозуміти всі тонкощі солов’їної мови.

Наприклад, не всі знають, як правильно замінити вираз "не в стані". Про це розповідає сайт "Мова – ДНК нації".

"Я не в состоянии", — дуже поширений вислів російською мовою, і багато людей, що тільки переходять на українську, допускають вживання прямого перекладу "не в стані", думаючи, що він коректний. Однак це калька і краще її замінити.

Є кілька варіантів, як правильно замінити "не в стані":

  • не в силі;
  • не годен;
  • не спроможний;
  • не в змозі.

І ось кілька прикладів вживання цих висловів в українській мові:

  • Я не в силі його й себе оббріхувати.
  • Матері забуть не в силі.
  • Тихович не спроможний був відвести очей від того видовища.
  • Не годен і двох слів докупи зліпити.
  • Душа байдужа вже не в змозі почути, як шепчеться трава.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно замінити в українській мові вираз "в кінці кінців".

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#Українська мова #Правила #Правопис