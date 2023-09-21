"Я не в стані": як правильно замінити цю кальку в українській мові
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Говорити "котик втомився і не в стані бігати" — неправильно
Зростання популярності та поширеності української мови неминуче призводить і до частоти вживання суржика, — і потрібен час та зусилля, щоб зрозуміти всі тонкощі солов’їної мови.
Наприклад, не всі знають, як правильно замінити вираз "не в стані". Про це розповідає сайт "Мова – ДНК нації".
"Я не в состоянии", — дуже поширений вислів російською мовою, і багато людей, що тільки переходять на українську, допускають вживання прямого перекладу "не в стані", думаючи, що він коректний. Однак це калька і краще її замінити.
Є кілька варіантів, як правильно замінити "не в стані":
- не в силі;
- не годен;
- не спроможний;
- не в змозі.
І ось кілька прикладів вживання цих висловів в українській мові:
- Я не в силі його й себе оббріхувати.
- Матері забуть не в силі.
- Тихович не спроможний був відвести очей від того видовища.
- Не годен і двох слів докупи зліпити.
- Душа байдужа вже не в змозі почути, як шепчеться трава.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно замінити в українській мові вираз "в кінці кінців".