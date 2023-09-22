Спасли сотни жизней: в Харькове трогательно простились с волонтерами, убитыми ракетой в Купянске (фото)

Для одного из волонтеров это был первый эвакуационный рейс, который стал последним

В Харькове сегодня простились с двумя волонтерами ОО "Пятихатки-БАМ", которые погибли из-за удара россиян по Купянску 19 сентября. Сергей Шалыгин и Вадим Забара как раз проводили эвакуационный рейс, когда враг ударил по городу.

Об этом сообщает "Суспільне". На похоронах в Пятихатках присутствовали семьи погибших, коллеги и неравнодушные украинцы.

Церемония прощания началась возле местного лицея, где учатся дети погибших волонтеров. Директор заведения Александр Гряник хорошо знал Вадима и Сергея.

"Сергея Шалыгина я знаю еще ребенком, еще когда он не пошел в школу. Это был удивительный мальчик. Невероятно энергичный, невероятно компанейский, его коммуникабельность не имела границ. Вадим Забара — сын россиянина и армянки, он был настоящим украинцем, настоящим патриотом. Он участвовал в освобождении дорогих нам населенных пунктов: Русской Лозовой, Питомника и др. В декабре 2022 года Вадим получил тяжелые ранения, перенес несколько операций, но готовился к возвращению на фронт 28 сентября", — рассказал Гряник.

Александр Гряник

Вадим Забара

Сергей Шалыгин

Сын погибшего волонтера Вадима Забары Руслан спел в память об отце его любимую песню. Также слово дали и приемному сыну Сергея Дане, которого тот незадолго до смерти взял под опеку.

Руслан Забара

Даня (в военной форме)

Перед тем, как посвятить себя волонтерской деятельности, Вадим Зараба 20 лет проработал защитником в Харьковской областной коллегии адвокатов. Товарищи и коллеги отзывались о нем как о высоком профессионале, также он был хорошим семьянином. Для Вадима Забары это был первый эвакуационный рейс в составе ОО "Пятихатки-БАМ", которую основал Сергей Шалыгин вместе с женой Татьяной Пироженко и друзьями. На их счету были сотни спасенных жизней. Волонтер ОО "Пятихатки-БАМ" Евгений Мелхиседеков рассказал, что Сергей занимался волонтерской деятельностью 9 лет, начав еще с АТО. Он был образцом для своих коллег, все опирались на его опыт и доверяли ему.

Жена Татьяна

Мама Сергея Шалыгина - заслуженная спортсменка, тренер по альпинизму Лилия Самсонова

Парамедик ОО "Пятихатки-БАМ" Виктория Кравченко рассказала подробности об эвакуационном рейсе, который волонтеры проводили 19 сентября. Договоренности с местными жителями о вывозе из города, который регулярно обстреливают, были задолго до удара. Волонтеры отправились в путь даже не подозревая, что больше не вернутся домой живыми.

"Сложилась ситуация, что люди звонили накануне, просили забрать, понимая, что левый берег — это опасно. Пожалуй, не каждый решится поехать. На этой эвакуации было три наших машины: две легковушки и микроавтобус. Легковушки забили людьми. Сергей поехал забирать людей с левого берега. Когда волонтеры приехали, никого на месте не было. Соседи сказали, что те люди уехали с другими. Нельзя сказать, спасло бы их то, если бы они знали, что людей уже нет там. Могли попасть под случайные обстрелы все. Возвращались они не пустые: две женщины из Ковшаровки были, связи там нет. Из Купянска, к сожалению, ребятам уехать не удалось", — говорит Кравченко.

Похоронили Вадима Забару и Сергея Шалыгина на территории мемориального комплекса "Слобожанский" в пригороде Харькова. Мужчины из "Красного Креста", прощаясь с Сергеем и Вадимом, вставали на колени

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