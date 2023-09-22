Спасли сотни жизней: в Харькове трогательно простились с волонтерами, убитыми ракетой в Купянске (фото)
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Для одного из волонтеров это был первый эвакуационный рейс, который стал последним
В Харькове сегодня простились с двумя волонтерами ОО "Пятихатки-БАМ", которые погибли из-за удара россиян по Купянску 19 сентября. Сергей Шалыгин и Вадим Забара как раз проводили эвакуационный рейс, когда враг ударил по городу.
Об этом сообщает "Суспільне". На похоронах в Пятихатках присутствовали семьи погибших, коллеги и неравнодушные украинцы.
Церемония прощания началась возле местного лицея, где учатся дети погибших волонтеров. Директор заведения Александр Гряник хорошо знал Вадима и Сергея.
"Сергея Шалыгина я знаю еще ребенком, еще когда он не пошел в школу. Это был удивительный мальчик. Невероятно энергичный, невероятно компанейский, его коммуникабельность не имела границ. Вадим Забара — сын россиянина и армянки, он был настоящим украинцем, настоящим патриотом. Он участвовал в освобождении дорогих нам населенных пунктов: Русской Лозовой, Питомника и др. В декабре 2022 года Вадим получил тяжелые ранения, перенес несколько операций, но готовился к возвращению на фронт 28 сентября", — рассказал Гряник.
Сын погибшего волонтера Вадима Забары Руслан спел в память об отце его любимую песню. Также слово дали и приемному сыну Сергея Дане, которого тот незадолго до смерти взял под опеку.
Перед тем, как посвятить себя волонтерской деятельности, Вадим Зараба 20 лет проработал защитником в Харьковской областной коллегии адвокатов. Товарищи и коллеги отзывались о нем как о высоком профессионале, также он был хорошим семьянином. Для Вадима Забары это был первый эвакуационный рейс в составе ОО "Пятихатки-БАМ", которую основал Сергей Шалыгин вместе с женой Татьяной Пироженко и друзьями. На их счету были сотни спасенных жизней. Волонтер ОО "Пятихатки-БАМ" Евгений Мелхиседеков рассказал, что Сергей занимался волонтерской деятельностью 9 лет, начав еще с АТО. Он был образцом для своих коллег, все опирались на его опыт и доверяли ему.
Парамедик ОО "Пятихатки-БАМ" Виктория Кравченко рассказала подробности об эвакуационном рейсе, который волонтеры проводили 19 сентября. Договоренности с местными жителями о вывозе из города, который регулярно обстреливают, были задолго до удара. Волонтеры отправились в путь даже не подозревая, что больше не вернутся домой живыми.
"Сложилась ситуация, что люди звонили накануне, просили забрать, понимая, что левый берег — это опасно. Пожалуй, не каждый решится поехать. На этой эвакуации было три наших машины: две легковушки и микроавтобус. Легковушки забили людьми. Сергей поехал забирать людей с левого берега. Когда волонтеры приехали, никого на месте не было. Соседи сказали, что те люди уехали с другими. Нельзя сказать, спасло бы их то, если бы они знали, что людей уже нет там. Могли попасть под случайные обстрелы все. Возвращались они не пустые: две женщины из Ковшаровки были, связи там нет. Из Купянска, к сожалению, ребятам уехать не удалось", — говорит Кравченко.
Похоронили Вадима Забару и Сергея Шалыгина на территории мемориального комплекса "Слобожанский" в пригороде Харькова. Мужчины из "Красного Креста", прощаясь с Сергеем и Вадимом, вставали на колени
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