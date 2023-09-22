Врятували сотні життів: у Харкові зворушливо попрощалися з волонтерами, вбитими ракетою у Куп’янську (фото)

Для одного з волонтерів це був перший евакуаційний рейс, який став останнім

У Харкові сьогодні попрощалися із двома волонтерами ГО "П’ятихатки-БАМ", які загинули через удар росіян по Куп’янську 19 вересня. Сергій Шалигін та Вадим Забара саме проводили евакуаційний рейс, коли ворог ударив по місту.

Про це повідомляє "Суспільне". На похоронах у П’ятихатках були присутні сім’ї загиблих, колеги та небайдужі українці.

Церемонія прощання розпочалася біля місцевого ліцею, де навчаються діти загиблих волонтерів. Директор закладу Олександр Гряник добре знав Вадима та Сергія.

"Сергія Шалигіна я знаю ще дитиною, ще коли він не пішов до школи. Це був дивовижний хлопчик. Неймовірно енергійний, неймовірно компанійський, його комунікабельність не мала меж. Вадим Забара — син росіянина та вірменки, він був справжнім українцем, справжнім патріотом. Він брав участь у звільненні дорогих нам населених пунктів: Руської Лозової, Питомника та ін. У грудні 2022 року Вадим отримав тяжкі поранення, переніс кілька операцій, але готувався до повернення на фронт 28 вересня", — розповів Гряник.

Олександр Гряник

Вадим Забара

Сергій Шалигін

Син загиблого волонтера Вадима Забари Руслан заспівав на згадку про батька його улюблену пісню. Також слово дали й прийомному синові Сергія Дані, якого той незадовго до смерті взяв під опіку.

Руслан Забара

Даня (у військовій формі)

Перед тим, як присвятити себе волонтерській діяльності, Вадим Зараба 20 років працював захисником у Харківській обласній колегії адвокатів. Товариші та колеги відгукувалися про нього як про високого професіонала, також він був хорошим сім’янином. Для Вадима Забари це був перший евакуаційний рейс у складі ГО "П’ятихатки-БАМ", яку заснував Сергій Шалигін разом із дружиною Тетяною Пироженко та друзями. На їхньому рахунку були сотні врятованих життів. Волонтер ГО "П’ятихатки-БАМ" Євген Мелхиседеков розповів, що Сергій займався волонтерською діяльністю 9 років, розпочавши ще з АТО. Він був взірцем для своїх колег, усі спиралися на його досвід та довіряли йому.

Дружина Тетяна

Мама Сергія Шалигіна — заслужена спортсменка, тренер з альпінізму Лілія Самсонова

Парамедик ГО "П’ятихатки-БАМ" Вікторія Кравченко розповіла подробиці про евакуаційний рейс, який волонтери проводили 19 вересня. Домовленості з місцевими жителями про вивезення з регулярно обстрілюваного міста були задовго до удару. Волонтери вирушили в дорогу, навіть не підозрюючи, що більше не повернуться додому живими.

"Склалася ситуація, що люди дзвонили напередодні, просили забрати, розуміючи, що лівий берег — це небезпечно. Мабуть, не кожен наважиться поїхати. На цій евакуації було три наші машини: два легковики та мікроавтобус. Легковики забили людьми. Сергій поїхав забирати людей з лівого берега. Коли волонтери приїхали, нікого на місці не було. Сусіди сказали, що ті люди поїхали з іншими. Не можна сказати, врятувало б їх те, якби вони знали, що людей уже немає там. Могли потрапити під випадкові обстріли всі. Повертались вони не порожні: дві жінки з Ковшарівки були, зв’язку там немає. З Куп’янська, на жаль, хлопцям виїхати не вдалося", — каже Кравченко.

Поховали Вадима Забару та Сергія Шалигіна на території меморіального комплексу "Слобожанський" у передмісті Харкова. Чоловіки з "Червоного Хреста", прощаючись з Сергієм та Вадимом, встали на коліна

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