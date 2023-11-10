НАБУ и Нацполиция ведут расследования в отношении двух компаний, сорвавших поставки оружия — Антикоррупционный совет при МО (документ)

Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция ведут расследование в отношении двух компаний, которые сорвали поставки вооружения. Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в конце октября антикоррупционный совет направил несколько обращений в НАБУ относительно поставщиков вооружения, которые, получив средства, вооружения не поставили. Так, НАБУ ведет расследование в отношении польской компании "Alfa Sp z o.o.", а полиция расследует дело в отношении ООО "Львовский арсенал".

"Кроме этого мы инициировали вопрос наработки обязательных рекомендаций по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок Министерства обороны Украины (на основании имеющейся информации у Совета и НАБУ, как органа, расследующего коррупционные преступления).

Сегодня мы получили письмо о том, что в отношении одного из поставщиков НАБУ уже осуществляет расследование, а в отношении другого такое расследование осуществляется органами полиции", — говорится в сообщении.

НАБУ сообщило о готовности проводить встречи с целью обсуждения вопросов, связанных с предотвращением и противодействием коррупции.