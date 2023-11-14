Мобилизация с 18 лет? Как молодежь может попасть в армию

Если мужчина до 27 лет не служил и не имел военной кафедры, он считается призывником

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестку на улице или в любом месте может получить каждый мужчина, невзирая на его возраст. В возрасте военной службы в Украине считается от 18 до 60 лет. До этого периода мужчины считают допризывниками, которые в 17 лет должны стать на учет в ТЦК, а после 60 могут уже снять с военного учета по возрасту.

Адвокат Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" отметил, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет считаются призывниками на срочную службу. Но из-за полномасштабного вторжения такой призыв в армию не происходит.

Если призывнику уже исполняется 27 лет, он не проходил срочную службу, но все равно считается военнообязанным и может мобилизовать его. Что касается тех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые желают проходить службу войску, ранее не проходили срочную подготовку или не имели военной кафедры, то они могут попасть в ряды ВСУ заключив контракт.

Это добровольно, но человек должен удовлетворять определенным нормам и пройти психологический отбор. Общие требования таковы: иметь 18 лет, минимально базовое среднее образование, быть пригодным по состоянию здоровья и не достигнуть предельного возраста 60 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ТЦК сообщили, при каком условии сотрудники центра комплектования могут проверять на улице документы. Список таких лиц определяется приказом военного коменданта.

Больше развенчания мифов о мобилизации и работе ТЦК читайте в специальном материале "Телеграфа" — интервью с Романом Истоминым о самых бессмысленных гуляющих по интернету заявлениях: Выписанную на коленке повестку можно игнорировать? В "военкомате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации